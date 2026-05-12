ES teismas: žiniasklaida iš skaitmeninių platformų gali reikalauti užmokesčio už savo turinį

Italija 2023 metais kreipėsi į ES teismą po to, kai „Meta“, „Facebook“ savininkė, užginčijo Italijos įstatymo, reikalaujančio, kad informacijos paslaugų teikėjai, tokie kaip „Meta“ ar „Google“, derėtųsi su žiniasklaidos priemonėmis dėl kompensacijos už jų turinio naudojimą internete, įgyvendinimą.
Teisingumo Teismas išnagrinėjo „Meta“ pateiktą ieškinį dėl Italijos ryšių reguliavimo tarnybos (AGCOM) sprendimo. „Meta“ teigimu, Italijos teisės aktai, kuriuose nustatoma tvarka, skirta teisingam atlygiui už spaudos publikacijų naudojimą internete užtikrinti, pažeidžia Europos Sąjungos teisinę sistemą, susijusią su leidėjų teisėmis skaitmeninėje bendrojoje rinkoje.
„Teisingumo Teismas nusprendė, kad leidėjų teisė į teisingą atlygį yra suderinama su Sąjungos teise, jeigu šis atlygis yra ekonominis atlygis už leidimą naudoti jų publikacijas internete. Taip pat leidėjai turi turėti galimybę atsisakyti suteikti šį leidimą arba jį suteikti nemokamai. Be to, iš paslaugų teikėjų, kurie nenaudoja šių publikacijų, negali būti reikalaujama jokio atlygio mokėjimo“, – teigiama antradienį paskelbtoje teismo nutartyje.
„Paslaugų teikėjams nustatyti įpareigojimai pradėti derybas su leidėjais, neribojant turinio matomumo derybų laikotarpiu, ir pateikti duomenis, būtinus atlygiui apskaičiuoti, nors ir riboja laisvę užsiimti verslu, atrodo pagrįsti, nes jais prisidedama prie Sąjungos teisės tikslų užtikrinti veiksmingą ir sąžiningą autorių teisių rinką ir sudaryti leidėjams sąlygas susigrąžinti investicijas“, – rašoma nutartyje.
Teisingumo Teismo teigimu, „tokie įpareigojimai, kuriais sustiprinama leidėjų apsauga, leidžia nustatyti teisingą pusiausvyrą tarp, viena vertus, laisvės užsiimti verslu ir, kita vertus, intelektinės nuosavybės teisės bei teisės į žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą“.
Europos leidėjų taryba (EPC) šį sprendimą pavadino „esminiu“ ir pažymėjo, kad jis priimtas tuo metu, kai „žurnalistinio turinio naudojimas, grindžiamas dirbtiniu intelektu ir tarpininkaujant platformoms, sparčiai plinta“.
„Šis svarbus sprendimas atvers kelią teisingesnėms deryboms su „vartų sargais“, kurie piktnaudžiauja savo dominuojančia padėtimi atsisakydami sąžiningai derėtis“, – sakė EPC vykdomoji direktorė Angela Mills Wade.
ES teismas pažymėjo, kad skaitmeninių technologijų raida iš esmės pakeitė žiniasklaidos sektorių, ypač spaudos sektorių, kuris susiduria su naudotojų įpročių pokyčiais, spaudos publikacijų internete paslaugų plėtra ir naujų skaitmeninių kanalų konkurencija. Šie pokyčiai lėmė drastišką leidėjų pajamų sumažėjimą, sukeldami grėsmę jų verslo modeliui ir esminiam vaidmeniui demokratinėse visuomenėse.
Siekiant išspręsti šią problemą, buvo imtasi kelių teisėkūros iniciatyvų, tarp jų – Direktyva dėl autorių teisių skaitmeninėje bendrojoje rinkoje. Šioje direktyvoje spaudos publikacijų leidėjams yra nustatyta konkreti gretutinė teisė dėl informacinės visuomenės paslaugų teikėjų internete naudojamų jų spaudos publikacijų, suteikianti jiems galimybę, be kita ko, leisti arba uždrausti tokį naudojimą.
Italijos teisės aktų leidėjas perkėlė šią direktyvą į nacionalinę teisę, numatydamas publikacijų leidėjams teisę į teisingą atlygį už jų publikacijų naudojimą internete ir tvarką, kuria siekiama užtikrinti tokį naudojimą. Taigi pagal Italijos teisės aktus paslaugų teikėjai įpareigojami vesti derybas su leidėjais dėl tokio atlygio, neribojant derybų metu turinio matomumo paieškos rezultatuose, ir pateikti duomenis, reikalingus tokio atlygio dydžiui apskaičiuoti.
Be to, pagal minėtus teisės aktus pavedama AGCOM nustatyti to atlygio skaičiavimo kriterijus, nesutarimo atveju nustatyti tokį atlygį ir užtikrinti, kad paslaugų teikėjai laikytųsi jiems tenkančios pareigos informuoti, taip pat skirti sankcijas.
2023 metais AGCOM, remdamasi šiais nacionalinės teisės aktais, apibrėžė kriterijus, leidžiančius nustatyti teisingą atlygį už informacinės visuomenės paslaugų teikėjų internete naudojamas spaudos publikacijas.
Naujausi komentarai