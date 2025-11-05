Estai sulaikė antivalstybine veikla ir ES sankcijų pažeidinėjimu įtariamą propagandistą

Vyras jau kelerius metus buvo ISS akiratyje ir, remiantis šalies Generalinės prokuratūros duomenimis, dar gerokai prieš 2022 m. invaziją į Ukrainą dalyvavo Kremliaus dezinformacijos veikloje, bendradarbiaudamas su asmenimis, veikiančiais Rusijos žvalgybos tarnybų interesais.
O. Bessedinas kuravo Kremliui palankią socialinio tinklo „Facebook“ grupę „Tallinnlased“ („Taliniečiai“), kurioje buvo aktyviai skleidžiama rusų dezinformacija ir nuolat platinamas Rusijos žiniasklaidos kanalų, kuriems taikomos sankcijos, turinys.
Pasak ERR, tai yra ES sankcijų pažeidimas ir Estijos interesams prieštaraujanti nesmurtinė veikla.
„Estijoje bet kokia nesmurtinė, Estijos Respublikai priešiška veikla, kuri kenkia mūsų nepriklausomybei, suverenumui ar teritoriniam vientisumui, yra baudžiama kaip nusikaltimas prieš valstybę. Tai apima aktyvų ir tikslingą dalyvavimą Rusijos įtakos veikloje. Pagal pateiktus įtarimus, Olego Bessedino veiksmai peržengė konstitucinės apsaugos reikšti nuomonę ribas ir virto tikslinga veikla, atitinkančia Estijai priešiškos valstybės interesus“, – sakė vyriausiasis valstybės prokuroras Taavis Pernas.
„Anksčiau savo metinėse ataskaitose ir viešuose pareiškimuose minėjome su Bessedino veikla susijusias grėsmes saugumui. Dabar yra pagrindo įtarti Bessediną padarius nusikaltimą prieš valstybę. Kremliaus informacinės įtakos veikla, kurioje, kaip įtariama, dalyvavo Bessedinas, buvo skirta sudaryti Rusijai galimybes kištis į Estijos Respublikos vidaus reikalus“, – pažymėjo ISS generalinio direktoriaus pavaduotojas Taavis Naritsas.
Dėmesį į O. Bessedino veiklą ISS atkreipė dėmesį dar 2011 m. Tuometinėje tarnybos ataskaitoje teigiama, kad Rusija propagandos tikslais naudoja vietinius ekstremistus Estijoje, kurie dažnai būna vieninteliai naujienų reportažų „šaltiniai“. Be šių, pasak ISS, esama ir kitų asmenų, kurie visais įmanomais būdais padeda Rusijos televizijos kanalams skleisti jų propagandą. ISS teigimu, O. Bessedinas priklausė pastarajai kategorijai.
Anot ISS, O. Bessedinas, kuris per savo tėvams priklausančią bendrovę prodiusuoja TV kanalą TVN, turi artimų ryšių su Rusijos žurnalistais, rengiančiais itin šališkus reportažus apie Estiją. Vyras jiems padeda visais klausimais – nuo logistikos ir kontaktų paieškos iki kameros valdymo.
ERR primena, kad praėjusį mėnesį į kalėjimą sėdo Estijos pilietis Ivanas Dmitrijevas, pripažintas kaltu dėl žvalgybinės veiklos, nukreiptos prieš Estijos Respubliką, vykdymo ir rėmimo. I. Dmitrijevas Rusijos federalinei saugumo tarnybai (FSB) perduodavo duomenis apie gynybos pajėgų pratybas ir kitą slaptą informaciją.
