Estija išsiuntė Rusijos diplomatą

Diplomatas privalo išvykti iš Estijos.
Pristatydama notą Užsienio reikalų ministerija informavo Rusijos ambasados atstovą, kad Estija neketina toleruoti Rusijos veiksmų, nukreiptų prieš šalies konstitucinę santvarką ir vidaus stabilumą, ir mano, kad būtina tai labai aiškiai išreikšti. Estija taip pat informuos savo partnerius ir sąjungininkus.
„Šis diplomatas tiesiogiai ir aktyviai dalyvavo griaunant Estijos konstitucinę santvarką ir teisinę sistemą, taip pat skaldant Estijos visuomenę, prisidėdamas prie nusikaltimų prieš valstybę, įskaitant kelis nusikaltimus, susijusius su sankcijų pažeidimais. Šiuo metu už šių nusikaltimų vykdymą nuteistas vienas Estijos Respublikos pilietis“, – pareiškime sakė užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna.
„Besitęsiantis Rusijos ambasados kišimasis į Estijos Respublikos vidaus reikalus turi baigtis, o išsiųsdami diplomatą mes parodome, kad Estija neleis, jog jos teritorijoje vyktų užsienio valstybės organizuojami ir rengiami veiksmai“, – teigė ministras.
Estijos veiksmai atitinka Vienos konvencijos dėl diplomatinių santykių 9-ąjį straipsnį, kuriame teigiama, kad priimančioji valstybė gali bet kuriuo metu ir nepaaiškindama savo sprendimo pranešti siunčiančiajai valstybei, kad misijos vadovas arba bet kuris misijos diplomatinio personalo narys yra nepageidaujamas asmuo.
