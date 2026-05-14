Estija: Rusijos pusė savo elgesiu nerodo geros valios

Nuo vasario mėnesio transporto priemonėms skirti Koidulos ir Luhamaos pasienio punktai pietryčių Estijoje naktimis yra uždaryti ir veikia tik nuo 7 iki 19 val. Estijos Vyriausybė nusprendė pratęsti šiuos ribojimus iki rugpjūčio 31 d.
Ši priemonė buvo įvesta šių metų pradžioje po Rusijos pakartotinių Estijos sienos pažeidimų.
Be to, pasienio mieste Narvoje esantis pasienio punktas pėstiesiems „Narva-1“, anksčiau dirbęs nuo 7 iki 23 val., nuo birželio 15 d. dirbs nuo 7 iki 19 val.
Vidaus reikalų ministras Igoris Taro teigė, kad prieš tris mėnesius priimtas sprendimas buvo tinkamas ir turi būti taikomas toliau.
„Per pastaruosius tris mėnesius Rusijos pusė savo elgesiu neparodė geros valios, todėl nemanome, kad būtų įmanoma sušvelninti pasienio režimą“, – savo pareiškime sakė ministras.
„12-os valandų darbo grafikas visuose pasienio punktuose, įskaitant Narvą, leidžia logiškiau planuoti žmogiškuosius išteklius“, – pridūrė I. Taro.
Kaip skelbta anksčiau, pastaraisiais metais incidentai Estijos ir Rusijos pasienyje padažnėjo.
2024 m. gegužės mėn. Rusijos pasienio apsaugos tarnyba iš Narvos upės pašalino daugiau keliolika plūduriuojančių demarkacinių plūdurų.
2025 m. rugsėjo mėn. trys Rusijos naikintuvai 12 minučių pažeidinėjo Estijos oro erdvę.
Spalio pradžioje Estija laikinai uždarė savo rytinės sienos dalį eismui vadinamajame Satsės bate, kai pasienio apsaugos pareigūnai Rusijos pusėje pastebėjo neįprastai didelį karinį dalinį, judantį Rusijos pusėje. Satsės batas – tai nedidelė bato pavidalo Rusijos teritorija, įsiterpusio į Estiją, Ją kerta kilometro ilgio kelio ruožas, kuriuo estai naudojasi, kad išvengtų aplinkkelio. Estija paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matomi septyni ginkluoti vyrai, stovintys kelyje. Tai sukėlė nerimą, nes priminė Rusijos „žaliuosius žmogeliukus“ – karius be skiriamųjų ženklų, pasirodžiusius Ukrainos Krymo pusiasalyje, kurį Rusija aneksavo 2014 metais.
Rusija ir Estija turi 294 km ilgio sieną. Ji yra Šengeno zonos ir NATO išorinės sienos dalis. Estijos ir Rusijos siena didžiąja dalimi eina per Peipaus ežerą ir Narvos upę. Sausumoje yra tik trys sienos perėjimo punktai – Narvoje, Luhamoje ir Koiduloje.
