Estijos pasienio kontrolės punktai su Rusija vasarą naktimis liks uždaryti

Estija, kuri yra ES ir NATO narė, turi 294 km ilgio sieną su Rusija ir jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridines operacijas.
Šią savaitę paskelbtame pranešime ministerija nurodė, kad pratęs vasarį įvestą tvarką, pagal kurią Estijos pasienio kontrolės punktai su Rusija dirba tik dienos metu.
Ši tvarka, iš pradžių įvesta trims mėnesiams dėl, Talino teigimu, „Rusijos pusės provokacijų“, po papildomo vertinimo dabar pratęsta iki rugpjūčio pabaigos.
Estijos vidaus reikalų ministras Igoris Taro sakė: „Rusijos pusė per pastaruosius tris mėnesius savo elgesiu neparodė jokios geros valios, todėl nemanome, kad įmanoma sušvelninti pasienio režimą.“
Jis pridūrė, kad apribojimai leidžia geriau paskirstyti darbo išteklius „valstybės sienos apsaugai“.
Vasarį skelbdama, kad pasienio kontrolės punktai nakties valandomis bus uždaryti, Vidaus reikalų ministerija teigė, jog „Rusijos pasieniečių elgesys reikalauja nuolatinių išteklių ir padidinto Estijos pareigūnų dėmesio“.
Estijos sienos apsaugos tarnyba jau seniai pataria savo piliečiams nevykti į Rusiją, nebent tai būtų būtina, ir įspėja, kad rusų pareigūnai gali apklausti Baltijos šalies piliečius siekdami gauti informacijos arba juos sulaikyti.
Du šalies sienos kirtimo punktai, skirti transporto priemonėms, ir toliau dirbs nuo 7 iki 19 valandos, o pėsčiųjų perėja šiaurės rytiniame Estijos Narvos mieste, kuri nuo vasario dirbo nuo 7 iki 23 valandos, nuo birželio vidurio taip pat sutrumpins savo darbo laiką iki 19 valandos.
Estija šiuos apribojimus įvedė po virtinės incidentų pasienyje per pastaruosius dvejus metus, įskaitant Rusijos karinių orlaivių oro erdvės pažeidimus ir įtariamus atvejus, kai Rusijos pasieniečiai be leidimo kirto Estijos teritoriją.
