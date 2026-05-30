Estijos rytinės sienos atkarpose sumontuotos pirmosios dronų stebėjimo sistemos

Likusioje sausumos sienos dalyje šios sistemos bus įrengtos per šiuos metus.
„Pirmosios sistemos jau įdiegtos ir veikia. Tai, žinoma, tik pradžia: judame link šalies mastu veikiančio antidroninio tinklo, tačiau šis žingsnis rodo, kad mūsų parengiamieji darbai pasiteisino, – ministerijos pranešime cituojamas vidaus reikalų ministras Igoris Taro (Igoris Taras). – Pastarojo meto incidentai su dronais įrodo, kad labai realistiškai vertinome grėsmes ir priėmėme gerai apgalvotus sprendimus planuodami savo pajėgumus. Mūsų rytinė siena yra gerai saugoma, o šis antidroninių pajėgumų stiprinimas didina visos Europos saugumą.“
Darbai vyksta, statybos tęsiasi, o mūsų sienos apsauga yra patikima ir nuolat stiprėja.
„Esu įsitikinęs, kad mūsų sienos stebėjimo pajėgumai gerėja kasdien. Darbai vyksta, statybos tęsiasi, o mūsų sienos apsauga yra patikima ir nuolat stiprėja“, – teigė I. Taro.
Valstybė šiuo metu vykdo stebėjimo įrangos pirkimus kitoms sienos atkarpoms. Statybos ir parengiamieji darbai vyksta pagal grafiką ar net jį lenkia. Rangovas įsipareigojo iki metų pabaigos užbaigti darbus 9–10 sienos atkarpose tarp Koidulos ir Satsės, nors sutartyje numatyta dar keletas mėnesių.
„Tai dar vienas geras pavyzdys, kaip tinkamai planuojant svarbius darbus galima atlikti greitai ir kokybiškai“, – sakė I. Taro.
Rytinės sienos statyba ir dronų stebėjimo pajėgumų stiprinimas yra bendrai finansuojami Europos Sąjungos (ES) lėšomis.
Apžiūrėjęs sienos statybas, I. Taro taip pat susitiko su Setumos savivaldybės atstovais aptarti problemų, susijusių su eilių prie sienos valdymu.
Naujausi komentarai