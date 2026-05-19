Europos kosmoso agentūra pradeda naują „Smile“ misiją

Palydovą „Smile“ antradienį 3.52 val. Grinvičo laiku iš Europos kosmodromo Kuru (Prancūzijos Gviana) į kosmosą pakėlė raketa nešėja „Vega-C“. „Smile“ reiškia „Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer“ (liet. „Saulės vėjo, magnetosferos ir jonosferos ryšio tyrėjas“).
Jame įrengti keturi matavimo prietaisai, skirti Saulės vėjui, didelės energijos Saulės žybsniams ir Žemės magnetinio skydo atsakui matuoti.
Ekspertai tikisi, kad misija padės geriau suprasti Žemės magnetinį skydą ir paaiškinti, kaip Saulės vėjas sukelia tokius reiškinius kaip aurora borealis (Šiaurės pašvaistė).
Europos ir Kinijos projekte taip pat dalyvauja Vokietija, Austrija ir Šveicarija.
Europos raketa turi iškelti palydovą į žemąją Žemės orbitą maždaug 700 km aukštyje. Po keleto manevrų kosmose „Smile“ pereis į ovalo formos orbitą aplink Žemę, pasiekdamas didžiausią maždaug 121 tūkst. km atstumą.
