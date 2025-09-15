„Fitch“ pablogino Prancūzijos kredito reitingą iki A+

Reitingui suteikta stabili perspektyva.
Sprendimas, didinantis emitento išlaidas skolos aptarnavimui, priimtas praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Francois Bayrou (Fransua Bairu) atsistatydino iš ministro pirmininko pareigų, pralaimėjęs parlamento balsavimą dėl pasitikėjimo, premjerui pasiūlius drastiškai apkarpyti valstybės išlaidas.
Naujasis reitingas – žemiausias iš kada nors Prancūzijai tarptautinių kredito reitingų agentūrų suteiktų.
Prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) neilgai trukus po F. Bayrou atsistatydinimo paskyrė konservatorių lojalistą Sebastieną Lecornu (Sebastjeną Lekorniu) naujuoju vyriausybės vadovu ir pavedė jam suformuoti ministrų kabinetą.
Kitos tarptautinės kredito reitingų agentūros „S&P Global Ratings" Prancūzijai suteiktas galiojantis reitingas yra AA- su neigiama perspektyva, o agentūra „Moody's Investors Service“ pastarąjį kartą Prancūziją yra įvertinusi reitingu Aa3 su stabilia perspektyva.
