FT: ES svarsto skirti Angelą Merkel pasiuntine deryboms su Rusija

Taip bandoma atgaivinti derybas su Maskva dėl karo Ukrainoje.
Remdamasis anoniminiais šaltiniais, leidinys trečiadienį pranešė, kad ES šalių užsienio reikalų ministrai šį klausimą ketina svarstyti kitą savaitę vyksiančiame susitikime Kipre.
Pranešama, kad buvęs Europos Centrinio Banko pirmininkas Mario Draghi, anksčiau ėjęs ir Italijos ministro pirmininko pareigas, bei Suomijos prezidentas Alexander'as Stubbas (Aleksandras Stubas) taip pat minimi tarp pretendentų užimti pareigas, kurias FT vadina Rusijos prezidento Vladimiro Putino „užkalbėtojo“ vaidmeniu.
JAV vadovaujamos derybos su Rusija dėl karo Ukrainoje užstrigo, Vašingtonui įsitraukus į konfliktą su Iranu.
Pasak FT, Baltieji rūmai ES pareigūnams pranešė, kad neprieštaraus Europos atskiroms papildomoms pastangoms derėtis su V. Putinu.
Pernai JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos vykdytos intensyvios derybos nedavė jokių apčiuopiamų rezultatų siekiant paliaubų Ukrainoje. Teritoriniai ir saugumo klausimai išliko pagrindinėmis kliūtimis ir po to, kai lapkritį Baltieji rūmai Kyjivui pristatė taikos planą, kurį daugelis laiko palankiu Rusijai.