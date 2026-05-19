 FT: Xi pasakė Trumpui, kad Putinas gali pasigailėti dėl invazijos į Ukrainą

2026-05-19 10:29
BNS inf.

Leidinys „Financial Times“ (FT), remdamasis šaltiniais, antradienį pranešė, kad Kinijos lyderis Xi Jinpingas per derybas su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu pasakė, jog Rusijos vadovas Vladimiras Putinas galiausiai gali pasigailėti dėl savo invazijos į Ukrainą.

„Pasak kelių šaltinių, susipažinusių su JAV vertinimu apie praėjusią savaitę Pekine vykusį viršūnių susitikimą, Kinijos prezidentas šiuos komentarus išsakė per plačias derybas, kuriose buvo paliesta Ukraina ir kurios apėmė Trumpo pasiūlymą trims lyderiams bendradarbiauti kovojant su Tarptautiniu baudžiamuoju teismu“, – rašo FT.

Ši informacija pasirodė tuo metu, kai V. Putinas ruošiasi antradienį vykti į Kiniją viršūnių susitikimui su Xi Jinpingu, praėjus keturioms dienoms po to, kai Kinijos lyderis priėmė JAV prezidentą.

Kinijos ambasada Vašingtone neatsakė į prašymą pakomentuoti. Baltieji rūmai atsisakė komentuoti. D. Trumpo administracija sekmadienį paskelbė informacinį biuletenį apie viršūnių susitikimą Pekine, tačiau jame nebuvo jokios užuominos apie pokalbius dėl V. Putino ar karo Ukrainoje.

