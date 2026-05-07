FTB surengė reidą demokratų senatorės biure

Ilgametė Virdžinijos valstijos senato narė Louise Lucas yra legalaus marihuanos prekybos verslo bendrasavininkė. Šis verslas, pasak „Fox News“ ir „The New York Times“, ir yra tyrimo objektas.
Paklaustas apie reidą FTB atsakė vykdantis „teismo patvirtintą federalinį kratos orderį“ Portsmute, Virdžinijos valstijoje, nes tai yra atliekamo tyrimo dalis, tačiau atsisakė patikslinti, dėl ko jis pradėtas.
Trečiadienį vakare paskelbtame įraše platformoje „X“ L. Lucas teigė, kad FTB veiksmai „yra kur kas daugiau nei vieno valstijos senatoriaus reikalai; jie susiję su valdžia ir tuo, kam leidžiama ja naudotis žmonių vardu“.
Ji pridūrė: „Tai, ką matome, atitinka aiškų šios administracijos modelį: kai jiems metamas iššūkis, jie bando įbauginti ir nutildyti prieštaraujančius balsus.“
L. Lucas prisidėjo prie neseniai įvykdyto Virdžinijos Kongreso apygardų ribų perbraižymo – iniciatyvos, dėl kurios demokratai Atstovų rūmuose gali gauti keturias papildomas vietas.
Toks pokytis atliktas visoje šalyje vykstant demokratų ir respublikonų kovai dėl žemėlapių perbraižymo, artėjant kadencijos vidurio rinkimams lapkričio mėnesį, – ją praėjusiais metais prezidento Donaldo Trumpo raginimu pradėjo Teksaso respublikonai.
Laikraštis „The Times“ teigė, kad korupcijos tyrimas pradėtas dar Joe Bideno administracijos laikais, tačiau demokratų kongresmenas iš Virdžinijos suabejojo, ar trečiadienio reidas nebuvo politiškai motyvuotas.
„Kol laukiame visų tyrimo faktų, turime pripažinti, kad šis FTB reidas vyksta platesniame kontekste, t. y. prezidentui Trumpui nuolat pasitelkiant Teisingumo departamentą ir siekiant susidoroti su, jo manymu, politiniais priešininkais“, – pareiškime teigė Atstovų rūmų narys Bobby Scottas.
B. Scottas atkreipė dėmesį į neseniai pareikštus kaltinimus buvusiam FTB direktoriui Jamesui Comey, atviram prezidento kritikui, dėl tariamo grasinimo D. Trumpo gyvybei, taip pat į nesėkmingą bandymą pateikti kaltinimus kitai jo priešininkei, Niujorko generalinei prokurorei Letitiai James.
Grįžęs į valdžią D. Trumpas ėmėsi daugybės baudžiamųjų priemonių numanomų priešų atžvilgiu, atleisdamas, jo požiūriu, nelojalius vyriausybės pareigūnus, taikydamas spaudimo priemones advokatų kontoroms, praeityje dalyvavusioms jam iškeltose bylose, ir atimdamas federalinį finansavimą iš universitetų.
Naujausi komentarai