„Google“ skirta beveik pusės milijardo dolerių bauda

Tai patvirtino pati bendrovė.
„Ši byla susijusi su „Google“ neteisėtu vartotojų privačios veiklos vartotojų mobiliosiose programėlėse perėmimu“, – kaltino ieškovų advokatai 2020-ųjų liepą pateiktame grupės ieškinyje.
Prisiekusiųjų teismo nuosprendis paskelbtas pasibaigus teismo procesui San Fransiske ir praėjus dienai po to, kai federalinis teisėjas Vašingtone atmetė vyriausybės reikalavimą, kad „Google“ parduotų savo interneto naršyklę „Chrome“ antimonopolinėje byloje.
„Šis sprendimas rodo, kad neteisingai suprasta, kaip veikia mūsų produktai, ir mes jį apskųsime, – sakoma „Google“ atstovo spaudai Jose Castanedos (Chosė Kastanedos) pareiškime. – Mūsų privatumo priemonės suteikia žmonėms galimybę kontroliuoti savo duomenis, o kai jie išjungia personalizavimą, mes paisome šio pasirinkimo.“
Ieškinyje dėl išmaniųjų telefonų programėlių privatumo ieškovai teigė, kad „Google“ perėmė, sekė, rinko ir pardavinėjo vartotojų mobiliųjų programėlių veiklos duomenis, neatsižvelgdama į jų pasirinktus privatumo nustatymus.
„Google“ pažadai ir patikinimai dėl privatumo yra akivaizdus melas“, – ieškinyje teigė ieškovų advokatai.
„Google“ jau seniai patiria spaudimą, kad suderintų savo finansinės sėkmės pagrindą sudarančias reklamas su vartotojų privatumo apsauga.
Silicio slėnio milžinė stengiasi pakeisti internetinės veiklos stebėjimo slapukus mažiau invaziniu, bet ne mažiau veiksmingu mechanizmu.
Slapukai – tai maži failai, kuriuos svetainės įrašo į naršykles ir kurie gali rinkti duomenis apie vartotojų veiklą internete, todėl jie yra labai svarbūs interneto reklamai ir daugelio didelių platformų verslo modeliams.
Prancūzijos duomenų apsaugos institucija trečiadienį skyrė rekordines baudas „Google“ ir greitosios mados platformai „Shein“ už tai, kad jos nesilaikė interneto slapukų įstatymų.
Abiem grupėms, turinčioms dešimtis milijonų vartotojų Prancūzijoje, skirtos dvi didžiausios kada nors priežiūros institucijos CNIL skirtos baudos: 150 mln. eurų „Shein“ ir 325 mln. eurų „Google“.
Institucija nustatė, kad abi įmonės neužtikrino laisvo ir informuoto vartotojų sutikimo prieš nustatydamos reklaminius slapukus jų naršyklėse, ir priėmė sprendimą, kurį įmonės dar gali apskųsti.
„Google“ teigė, kad išnagrinės sprendimą ir kad įvykdė ankstesnius CNIL reikalavimus.
Trečiadienį „Google“ skirta bauda yra trečioji, kurią CNIL skyrė dėl įmonės slapukų naudojimo. 2020-aisiais ji sumokėjo 100 mln. eurų, o 2021 metais – 150 mln. eurų.
Naujausi komentarai