Grenlandijos premjeras: su JAV privalome pasiekti susitarimą

Premjeras Jensas-Frederikas Nielsenas (Jensas Frederikas Nilsenas) sakė, kad bet koks konflikto sprendimas turi būti rastas metų pradžioje įkurtoje Danijos, JAV ir Grenlandijos darbo grupėje.
D. Trumpas ne kartą tvirtino, kad Vašingtonas privalo kontroliuoti šią Danijos autonominę teritoriją nacionalinio saugumo sumetimais.
Sausį jis atsitraukė nuo grasinimų ją užimti, po to ir buvo įkurta ši darbo grupė.
Net jei „šeimininko“ noras „užsitikrinti Grenlandijos kontrolę (...) yra visiškai nepagarbus (...) mes privalome rasti sprendimą“, žurnalistams Grenlandijos ekonomikos forumo kuluaruose sakė J. F. Nielsenas.
D. Trumpo pasiuntinys Grenlandijai Jeffas Landry (Džefas Landris) dalyvauja konferencijoje per savo pirmąjį vizitą saloje nuo jo paskyrimo 2025 metų gruodį.
Jis nebuvo oficialiai pakviestas nei į Grenlandiją, nei į konferenciją, o jo dalyvavimas saloje sukėlė diskusijų.
J. Landry antradienio rytą dalyvavo forumo atidaryme, bet vėliau išvyko nepabendravęs su kitais delegatais, teigė ten buvęs naujienų agentūros AFP žurnalistas.
Pirmadienį JAV pasiuntinys susitiko derybų su Grenlandijos premjeru ir užsienio reikalų ministru, kur Grenlandijos pareigūnai pakartojo, kad nei sala, nei jos žmonės nėra parduodami, nors jie yra atviri bendradarbiavimui su Vašingtonu.
Grenlandijos gyventojai „yra skeptiškesni“ Jungtinių Valstijų atžvilgiu nei anksčiau, sakė J. F. Nielsenas.
„Tačiau apskritai, žvelgiant iš verslo perspektyvos, mes visiškai neketiname atsisakyti amerikiečių investicijų“, – teigė jis.
Jis teigė, kad Nuko prioritetas yra tęsti derybas darbo grupės lygmeniu.
„Ten“, Jungtinėse Valstijose, „yra visai kitoks supratimas apie tai, kas yra ši darbo grupė, palyginti su mūsų puse, tai akivaizdu“, sakė jis.
„Tarp mūsų trijų šalių per susitikimą su mūsų buvusiu užsienio reikalų ministru, Danijos užsienio reikalų ministru, (JAV) viceprezidentu ir jų valstybės sekretoriumi sutarėme, kad turime įsitraukti į šį konstruktyvų dialogą (...), o ne nuolat grasinti vieni kitiems žiniasklaidoje“, – tvirtino jis.
Prancūzijos prekybos ministras Nicolas Forissier (Nikola Forisjė) antradienį dalyvavo ekonomikos forume Nuke, ir, kaip jis sakė AFP, tai buvo „Prancūzijos solidarumo su Grenlandija parodymas“.
„Tokia šalis kaip Grenlandija nėra perkama, nėra užkariaujama, ir Prancūzija yra čia, kad parodytų savo paramą“, – sakė jis.
Naujausi komentarai