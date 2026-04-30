Gynybos ministras: Izraeliui gali tekti vėl imtis veiksmų prieš Iraną

„JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), bendradarbiaudamas su (Izraelio) ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu (Benjaminu Netanjahu), vadovauja pastangoms pasiekti kampanijos tikslus, siekdamas užtikrinti, kad Iranas ateityje vėl netaptų grėsme Izraeliui, Jungtinėms Valstijoms ir laisvajam pasauliui“, – pareiškė Israelis Katzas (Israelis Kacas) per karinę ceremoniją, teigiama jo biuro paskelbtame pranešime.
„Mes remiame šias pastangas ir teikiame būtiną paramą, tačiau gali būti, kad netrukus mums gali tekti vėl imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad šie tikslai būtų pasiekti“, – pridūrė jis.
JAV prezidentas yra paskelbęs apie neribotą paliaubų tarp Jungtinių Valstijų ir Irano, kurios įsigaliojo balandžio 8 dieną, pratęsimą, kad būtų sukurta erdvės deryboms su Teheranu.
Artimųjų Rytų karas apėmė visą regioną, nusinešė kelių tūkstančių žmonių gyvybes, daugiausia Irane ir Libane, ir toliau destabilizuoja pasaulio ekonomiką.
