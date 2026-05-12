Hegsethas: JAV pajėgos turi pakankamai amunicijos

„Mes tiksliai žinome, ką turime. Turime užtektinai to, ko mums reikia“, – sakė jis JAV Atstovų Rūmų komitete. Diskusijos dėl atsargų esą yra „kvailai ir nenaudingai išpūstos“.
Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininkas generolas Danas Caine‘as pabrėžė, kad JAV kariuomenės vadavietės regionuose jam praneša apie pakankamas amunicijos atsargas dabartinėms misijoms.
Savaitgalį JAV senatorius Markas Kelly‘is tvirtino, kad JAV pajėgų amunicijos ir raketų atsargos smarkiai sumenko.
„Šokiruoja, kaip smarkiai mes išnaudojome šias atsargas“, – sakė jis CBS laidoje „Face The Nation“. Esą prireiks ne vienerių metų, kol šios atsargos vėl bus atkurtos.
Kaip Ginkluotųjų pajėgų komiteto nariui Pentagonas demokratų senatoriui iš Arizonos suteikė informaciją apie tam tikras amunicijos rūšis. M. Kelly‘io teigimu, tai, pavyzdžiui, duomenys apie „Tomahawk“, „ATACMS“, „SM-3“ ar „Patriot“ tipo raketas.
M. Kelly‘is įspėjo, kad JAV ilgesnio užpuolimo atveju gali nebegebėti apginti savo šalies. Tuomet JAV padėtis būtų prastesnė, „nei būtų buvusi, jei šis karas Irane nebūtų įvykęs“. Jis kritikavo tai, kad D. Trumpas įtraukė JAV į karą „be strateginio tikslo, be plano, be jokio tvarkaraščio“.
