Hegsethas: Pentagonas atblokavo Ukrainai skirtą karinės pagalbos paketą

Pirmą kartą pasirodęs Kongrese po to, kai Donaldo Trumpo administracija pradėjo karą prieš Iraną, gynybos sekretorius P. Hegsethas trečiadienį sulaukė griežtų skeptiškai nusiteikusių demokratų klausimų dėl brangiai kainuojančio konflikto, vykdomo be Kongreso pritarimo.
Nors Irano tema dominavo, P. Hegsethas taip pat paskelbė, kad antradienį Pentagonas atblokavo 400 mln. dolerių anksčiau skirtos karinės pagalbos Ukrainai, kovojančiai su Rusija.
Apie tai pranešta praėjus dienai po to, kai respublikonų senatorius Mitchas McConnellas dienraštyje „The Washington Post“ paskelbtame straipsnyje sukritikavo Pentagoną už lėšų sulaikymą.
„Ukrainai skirta pagalba, kuriai pritarėme prieš daug mėnesių, dabar dūla Pentagone“, – rašė M. McConnellas.
Pentagono kontrolierius Julesas Hurstas įstatymų leidėjams sakė, kad lėšas jau galima naudoti, tačiau tai, kada pagalba faktiškai pasieks Ukrainą, „priklauso nuo to, ką jie už tuos pinigus pirks“.
400 mln. dolerių paketui Kongresas jau buvo pritaręs, tačiau jis ilgus mėnesius buvo įstrigęs Pentagone.