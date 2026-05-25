„Huawei“ pristatė naują lustų gamybos technologiją

Pastaraisiais metais „Huawei“ atsidūrė geopolitinės konfrontacijos centre, kai Vašingtonas įspėjo, kad jos įranga esą gali būti naudojama šnipinėjimui Kinijos valdžios naudai, nors įmonė tokius kaltinimus neigia.
Nuo 2019 metų taikomos sankcijos apribojo „Huawei“ galimybę naudotis JAV ir kai kurių jos sąjungininkų gaminamomis sudedamosiomis dalimis bei technologijomis. Tačiau pirmadienį „Huawei“ puslaidininkių padalinio vadovė He Tingbo pareiškė, kad iki 2031 metų įmonė galės gaminti naujos kartos 1,4 nanometro (1,4 nm) lustus.
Šio sektoriaus lyderė – Taivano įmonė TSMC – prognozuoja galėsianti padaryti tą patį iki 2028 metų.
Pažangiausi lustai, galintys mokyti ir maitinti dirbtinio intelekto sistemas, yra lemiamas ir labai jautrus elementas technologinėse varžybose tarp JAV ir Kinijos. Lustų duomenų apdorojimo galia per pastaruosius dešimtmečius smarkiai išaugo, nes gamintojai juos pripildo vis daugiau mikroskopinių elektroninių komponentų.
„Huawei“ pranešime nurodoma, kad bendrovė galbūt išvengė būtinybės naudoti ekstremaliosios ultravioletinės litografijos (EUV) įrenginius, kurie buvo laikomi esminiais masinei 5 nm ar mažesnių lustų gamybai.
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