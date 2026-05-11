Į ES aukščiausiojo lygio susitikimus bus kviečiami nuomonės formuotojai

Tarybos pareigūnas patvirtino, kad liepą turintis prasidėti projektas leis institucijai „bendradarbiauti su turinio kūrėjais, siekiant pasiekti naujas auditorijas ir informuoti apie Tarybos veiklą“.
Nuomonės formuotojams būtų suteikta prieiga prie ES Tarybos būstinės Briuselyje erdvių, kurios šiuo metu atviros tik bloko institucijose akredituotiems žurnalistams. Visgi jiems būtų draudžiama užduoti klausimus ministrams ir lyderiams.
„Turinio kūrėjai bus nuolat lydimi ir nebus traktuojami kaip žiniasklaida, – pasakojo vienas pareigūnas. – Planuojame, kad viename renginyje dalyvaus ne daugiau kaip 10 turinio kūrėjų, kuriuos lydės Tarybos darbuotojai.“
ES vyriausybių pareigūnų reakcija į šį siūlymą praėjusios savaitės susitikime buvo „drungna“, sakė vienas su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs diplomatas.
Tačiau, pasak vieno planą palaikančios šalies diplomato, ES valstybės pačios spręs, kuriems kūrėjams bus leista dalyvauti.
Tai jau ne pirmas atvejis, kai Briuselyje pasigirsta siūlymų bendradarbiauti su nuomonės formuotojais.
Europos Komisija (EK) jiems atvėrė duris, o jos pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) ne kartą susitiko su nuomonės formuotojais ir pernai pakvietė juos pasiklausyti jos metinio pranešimo.
Europos Parlamente (EP) Kipro nuomonės formuotojas Fidijas Panajotu (Fidias Panayiotou) laimėjo vietą 2024 metų rinkimuose ir nuo to laiko kuria turinį apie savo darbą.
Naujausi komentarai