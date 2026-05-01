 Į Romą skridusiame lėktuve moteris pagimdė berniuką

Į Romą skridusiame lėktuve moteris pagimdė berniuką

2026-05-01 20:57
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Į Romą skridusiame Italijos oro bendrovės „Ita“ lėktuve moteris 10 km aukštyje pagimdė berniuką.

<span>Į Romą skridusiame lėktuve moteris pagimdė berniuką</span>
Į Romą skridusiame lėktuve moteris pagimdė berniuką / Asociatyvi magnific nuotr.

Septintą mėnesį nėščia moteris į orlaivį įlipo Senegalo sostinėje Dakare, pranešė „Ita“. Netrukus po starto jai netikėtai prasidėjo sąrėmiai. Padedant įgulai bei dviem keleivėms – gydytojai ir medicinos seseriai, naujagimis ramesniame lėktuvo kamputyje išvydo dienos šviesą. Mažylis ir motina jaučiasi gerai.

Oro bendrovės duomenimis, tai buvo pirmasis gimimas „Ita“ orlaivyje. Buvusi Italijos valstybinė kompanija šiuo metu priklauso vokiečių „Lufthansa“ grupei. Reisas AZ855 jungia Dakarą ir didžiausią Romos Fjumičino oro uostą.

Apie gimdyvės amžių ir tautybę „Ita“ duomenų nepateikė.

Šiame straipsnyje:
skrydis į Romą
pagimdė berniuką
Ita

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų