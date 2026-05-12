Infliacija JAV – aukščiausia per trejus metus

JAV darbo statistikos biuras pranešė, kad balandį per metus vartotojų kainų indeksas (VKI) išaugo 3,8 proc., palyginti su 3,3 proc. kovą.
JAV ir Izraelio atakos prieš Iraną įtraukė Artimuosius Rytus į karo sūkurį ir paskatino Teheraną savo atsakomuosius veiksmus nukreipti prieš Vašingtono sąjungininkus regione ir praktiškai uždaryti itin svarbų Hormuzo sąsiaurį, kuriuo taikos metu gabenamas maždaug penktadalis pasaulio naftos ir gamtinių dujų. Ši blokada sukėlė pasaulinių energijos kainų šuolį.
Statistika rodo, kad JAV energijos kainų indeksas balandį per metus šoktelėjo 17,9 proc. Tai yra didžiausias kainų šuolis iš visų kategorijų.
Duomenys rodo, kad maisto kainos pakilo 3,2 proc.
Vadinamoji bazinė infliacija, neįskaitant svyruojančių maisto ir energijos kainų, balandžio mėnesį siekė 2,8 proc., palyginti su 2,6 proc. kovą.
JAV vartotojus jau kelerius metus kamuoja didesnė nei tikėtasi infliacija, o politikos formuotojai, praėjus daugiau nei penkeriems metams nuo pandemijos pradžios, vis dar stengiasi stabilizuoti kainas.
JAV centrinis bankas (FED) yra nustatęs ilgalaikį 2 proc. infliacijos tikslą. Keli centrinio banko politikos formuotojai jau yra nurodę, kad gali tekti didinti bazines palūkanų normas, kad būtų pažabotas kainų kilimas.
