 Infliacija JAV – didžiausia per trejus metus

Infliacija JAV – didžiausia per trejus metus

2026-05-28 17:13
BNS inf.

Infliacija Jungtinėse Valstijose balandį šoktelėjo iki aukščiausio lygio per trejus metus. Tai yra naujausias ženklas, kad sparčiai kylančios benzino ir maisto produktų kainos vis labiau spaudžia amerikiečių kišenes.

<span>Infliacija JAV – didžiausia per trejus metus</span>
Infliacija JAV – didžiausia per trejus metus / Pixabay nuotr.

Prekybos departamentas ketvirtadienį pranešė, kad balandį metinė infliacija, lyginant su kovu, paspartėjo nuo 3,5 iki 3,8 proc. – aukščiausio lygio nuo 2023 metų gegužės. Per mėnesį kainos pakilo 0,4 proc., palyginti su 0,7 proc. šuoliu kovo mėnesį.

Duomenys rodo, kad brango daug kas, ne tik benzinas, o tai gali kelti problemų Kongreso respublikonams per šių metų kadencijos vidurio rinkimus. Infliacija taip pat žymiai viršija centrinio banko (FED) tikslinę 2 proc. ribą, o tai reiškia, kad FED politikos formuotojai gali nuspręsti šiais metais atsisakyti bet kokių palūkanų normų mažinimų. Kai kurie pareigūnai jau užsimena, kad kitas centrinio banko žingsnis galėtų būti palūkanų normų didinimas, o ne mažinimas.

Neįskaitant svyruojančių maisto ir energijos kategorijų, vadinamoji bazinė infliacija balandžio mėnesį paspartėjo nuo 3,2 iki 3,3 proc., o tai aukščiausias rodiklis nuo 2023 metų lapkričio.

Vienas teigiamas ženklas yra tas, kad balandį, palyginti su kovu, bazinė infliacija ūgtelėjo tik 0,2 proc.

Šiame straipsnyje:
infliacija JAV

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų