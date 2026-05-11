Iranas atmeta Trumpo taikos planą ir reikalauja reparacijų

Irano vadovybei palankus transliuotojas „Press TV“ pirmadienį ryte pažymėjo, kad, jei šis pasiūlymas būtų priimtas, reikštų, jog islamo respublika nusileido „pertekliniams“ JAV prezidento Donaldo Trumpo reikalavimams.
Kita vertus, kaip praneša valstybinė žiniasklaida, paties Irano plane raginama nutraukti karą visais frontais ir reikalaujama, kad Jungtinės Valstijos sumokėtų karo reparacijas.
Žiniasklaida teigia, kad Teherano vadovybė JAV pasiūlymą atmetė.
Pirmiau D. Trumpas paniekino Irano atsakymą į JAV pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti karą, pavadindamas jį „visiškai nepriimtinu“.
„Ką tik perskaičiau vadinamųjų Irano „atstovų“ atsakymą. Man jis nepatinka – VISIŠKAI NEPRIIMTINAS! Dėkoju už dėmesį šiam klausimui. Prezidentas DONALDAS J. TRUMPAS“, – savo platformoje „Truth Social“ sekmadienį parašė jis.
Daugiau informacijos apie šį pasiūlymą jis nepateikė.
Prieš keletą valandų iki to D. Trumpas paskelbė dar vieną įrašą, kuriame įspėjo Teheraną, pareikšdamas, kad „jie daugiau nebesijuoks“.
Duodamas interviu naujienų portalui „Axios“, jis sakė, kad atmes „netinkamą“ Irano atsakymą. „Man nepatinka jų atsakymas“, – sakė D. Trumpas, atsisakydamas suteikti daugiau informacijos apie šio rašto turinį.
D. Trumpas nepasakė, ar JAV tęs derybas.
Pasak valstybinės Irano žiniasklaidos, Teheranas taip pat pareikalavo, kad jam būtų suteiktas visiškas suverenitetas Hormuzo sąsiauryje, panaikintos sankcijos ir grąžintas konfiskuotas Irano turtas.
Žiniasklaidos teigimu, apie ginčą dėl Irano branduolinės programos atsakyme užsiminta nebuvo.
