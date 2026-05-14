Iranas nuo trečiadienio leidžia Kinijos laivams plaukti per Hormuzo sąsiaurį

Nuo vasario 28 dienos, kai prasidėjo karas su Jungtinėmis Valstijomis ir Izraeliu, Iranas iš esmės blokavo laivybą šiame itin svarbiame vandens kelyje.
Taikos metu šiuo maršrutu gabenama maždaug penktadalis pasaulyje tiekiamos naftos ir suskystintų gamtinių dujų, taip pat daug kitų svarbių prekių.
„Galiausiai buvo nuspręsta, kad, pasiekus susitarimą dėl Irano sąsiaurio valdymo protokolų, keletas Kinijos laivų, šiai šaliai paprašius, praplauks šią zoną“, – savo pareiškime nurodė Revoliucinė gvardija – ideologinis Irano kariuomenės padalinys.
„Šis praplaukimas prasidėjo praėjusią naktį“, – rašoma pareiškime.
Irano valstybinė televizija pranešė, kad buvo leista praplaukti „daugiau nei 30 laivų“, nors nėra aišku, ar jie visi yra kinų.
Irano kontrolė šiame vandens kelyje sukrėtė pasaulines rinkas ir suteikė Teheranui didelį svertą. Tuo metu Jungtinės Valstijos įvedė savo karinę blokadą Irano uostams.
Apie laivų praleidimą paskelbta tuo metu, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) lankosi Kinijoje, kur jis ketvirtadienį susitiko su savo kolega Xi Jinpingu (Si Dzinpingu), su kuriuo kalbėjosi ir apie karą Irane.
Naujausi komentarai