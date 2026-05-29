Irano agentūros „Fars“ šaltiniai: Donaldo Trumpo pastabos apie susitarimą yra tiesos ir melo mišinys

„Trumpas teigė, kad Iranas privalo atidaryti Hormuzo sąsiaurį be rinkliavų, nors susitarimo tekste tokios sąlygos nėra“, – savo pranešime nurodė „Fars“.
Dėl JAV prezidento tvirtinimo, kad Vašingtonas ir Teheranas koordinuos veiksmus dėl Irano sodrinto urano sunaikinimo, „Fars“ pareiškė: „Gerai informuoti šaltiniai pabrėžė, kad to ne tik nėra susitarimo memorandume, bet ir šis teiginys yra iš esmės nepagrįstas.“
Šaltiniai pridūrė, kad Irano branduolinių medžiagų sunaikinimas taip pat nėra įtrauktas į susitarimo tekstą.
Šaltiniai teigė, kad Iranas reikalauja „nedelsiant atblokuoti 12 mlrd. JAV dolerių (10,3 mlrd. eurų) vertės įšaldytą Irano turtą“, ir įspėjo, kad „kol šis mokėjimas nebus atliktas, Iranas nepereis prie kito derybų etapo“.
Dėl Libano šaltiniai pakartojo Teherano raginimą paskelbti „visiškas paliaubas, atitinkančias (kovotojų grupuotės) „Hezbollah“ reikalavimus“, ir pridūrė, kad bet koks tų paliaubų pažeidimas „nedelsiant sulauktų atsako“.
D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ anksčiau penktadienį parašė, kad rengiasi priimti galutinį sprendimą, ar sudaryti taikos susitarimą su Iranu, apimantį keletą pagrindinių klausimų, dėl kurių derybose kyla nesutarimų.
„Iranas privalo sutikti, kad niekada neturės Branduolinio Ginklo ar Bombos. Hormuzo sąsiauris turi būti nedelsiant atidarytas, be mokesčių, kad laivybos eismas abiem kryptimis būtų nevaržomas“, – parašė jis.
D. Trumpas taip pat pažymėjo, kad Irano sodrinto urano atsargos „bus iškastos Jungtinių Valstijų (...) glaudžiai bendradarbiaujant su Irano Islamo Respublika ir Tarptautine atominės energijos agentūra ir bus SUNAIKINTOS“.
Žiniasklaidos pranešimuose pastaruoju metu buvo teigta, kad Iranas reikalauja finansinės kompensacijos už karą, kuris prasidėjo vasario 28 dieną nuo JAV ir Izraelio oro antskrydžių. Teheranas taip pat reikalauja, kad Vašingtonas atblokuotų anksčiau įšaldytą jo turtą, o Baltieji rūmai, pasak minėtų pranešimų, yra iškėlę investicijų idėją.
Tačiau D. Trumpas parašė, kad „nebus iškeista jokių pinigų, kol nebus pranešta kitaip“.
Tuo metu Irano diplomatijos vadovas Abbasas Araghchi (Abasas Aragčis) savo Omano kolegai pareiškė, jog tai, ar su Jungtinėmis Valstijomis bus pasiektas susitarimas dėl karo Artimuosiuose Rytuose užbaigimo, priklauso nuo to, ar Vašingtonas atsisakys savo „per didelių reikalavimų“.
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