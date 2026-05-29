Irano valstybinė žiniasklaida: galutinio susitarimo su JAV dėl karo užbaigimo vis dar nėra

„Kalbant apie susitarimą, kaip jau sakiau jums anksčiau, toliau vyksta susirašinėjimas, tačiau galutinis susitarimas dar nepasiektas“, – valstybinei žiniasklaidai sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmaeilis Baqaei (Esmaeilis Bagajis).
Jis tai pareiškė po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) savo platformoje „Truth Social“ anksčiau penktadienį parašė, kad rengiasi priimti galutinį sprendimą dėl galimo susitarimo.
Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas taip pat pareiškė, kad nevyksta „jokių derybų“ dėl šalies branduolinės programos.
„Šiame etape sutelkiame dėmesį į karo užbaigimą ir nevyksta jokių derybų branduoliniu klausimu“, – valstybinei televizijai sakė E. Baqaei.
D. Trumpas savo socialiniame tinkle taip pat parašė, jog „Iranas privalo sutikti, kad niekada neturės Branduolinio Ginklo ar Bombos. Hormuzo sąsiauris turi būti nedelsiant atidarytas, be mokesčių, kad laivybos eismas abiem kryptimis būtų nevaržomas“.
Jis taip pat pažymėjo, kad Irano sodrinto urano atsargos „bus iškastos Jungtinių Valstijų (...) glaudžiai bendradarbiaujant su Irano Islamo Respublika ir Tarptautine atominės energijos agentūra ir bus SUNAIKINTOS“.
Tuo metu Irano naujienų agentūros „Fars“ cituoti informuoti šaltiniai penktadienį pareiškė, kad naujausi JAV prezidento komentarai apie galimą susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose, yra „tiesos ir melo mišinys“.
„Trumpas teigė, kad Iranas privalo atidaryti Hormuzo sąsiaurį be rinkliavų, nors susitarimo tekste tokios sąlygos nėra“, – savo pranešime nurodė „Fars“.
Dėl JAV prezidento tvirtinimo, kad Vašingtonas ir Teheranas koordinuos veiksmus dėl Irano sodrinto urano sunaikinimo, „Fars“ pareiškė: „Gerai informuoti šaltiniai pabrėžė, kad to ne tik nėra susitarimo memorandume, bet ir šis teiginys yra iš esmės nepagrįstas.“
Šaltiniai pridūrė, kad Irano branduolinių medžiagų sunaikinimas taip pat nėra įtrauktas į susitarimo tekstą.
Šaltiniai teigė, kad Iranas reikalauja „nedelsiant atblokuoti 12 mlrd. JAV dolerių (10,3 mlrd. eurų) vertės įšaldytą Irano turtą“, ir įspėjo, kad „kol šis mokėjimas nebus atliktas, Iranas nepereis prie kito derybų etapo“.
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