Įsibėgėjant JAV rinkimų kampanijai, demokratai nusitaikė į Donaldo Trumpo pokylių salę

Respublikonai joje vaizduojami kaip atitrūkę nuo realybės prezidento, susitelkusio į „tuštybės projektus“, sąjungininkai, kol amerikiečiai kovoja su augančiomis kainomis.
Ši neįprastai agresyvi komunikacijos kampanija leido iš anksto pažvelgti, kaip mažumoje šiuo metu esanti partija tikisi praleisti paskutinį agitacijos etapą prieš lapkričio kadencijos vidurio rinkimus – kaip referendumą dėl įperkamumo, prezidento perteklinių galių ir respublikonų lojalumo D. Trumpui.
Laiške savo nariams prieš artėjantį biudžeto svarstymą Senato demokratų mažumos lyderis Chuckas Schumeris (Čakas Šumeris) pažadėjo priversti respublikonus dalyvauti politiškai skausmingame balsavime dėl siūlomo 1 mlrd. dolerių (848,4 mln. eurų) saugumo asignavimo, susijusio su planuojamu D. Trumpo pokylių salės projektu.
„Tuo metu, kai amerikiečiai vos suduria galą su galu, respublikonai sako: „Tegul jie valgo pyragus“, o tada duoda D. Trumpui milijardą dolerių, kad jis pastatytų pokylių salę, kurioje juos patiektų“, – rašė Ch. Schumeris.
Respublikonai įtraukė šiuos pinigus į platų 72 mlrd. dolerių (61 mlrd. eurų) paketą, skirtą Imigracijos ir muitinės tarnybai (ICE) bei pasienio patruliams finansuoti po kelis mėnesius trukusio demokratų trukdymo, protestuojant dėl šių agentūrų taktikos.
D. Trumpas ne kartą sakė, kad pokylių salės išlaidas, kurios iš pradžių siekė 200 mln. dolerių, bet dabar padvigubėjo iki 400 mln. dolerių (339,4 mln. eurų), padengia privatūs rėmėjai, įskaitant jo turtingus šalininkus ir daugybę korporacijų.
Naujajame teisės akte būtų numatytas 1 mlrd. dolerių federalinis finansavimas Slaptosios tarnybos saugumo atnaujinimams, susijusiems su pokylių salės projektu, įskaitant antžemines ir požemines apsaugos priemones.
Baltieji rūmai teigė, kad po praėjusį mėnesį įvykusio pasikėsinimo į D. Trumpą per Baltųjų rūmų korespondentų asociacijos vakarienę būtina išplėsti smarkiai saugomą Rytinį sparną.
Tačiau demokratai pasinaudojo paauksuota pokylių sale kaip galingu politiniu simboliu.
„Amerikiečiams nereikia pokylių salės. Jiems reikia palengvėjimo“, – rašė Ch. Schumeris, kaltindamas respublikonus ignoruojant augančias maisto produktų, benzino, būsto ir sveikatos priežiūros kainas bei teikiant pirmenybę D. Trumpo ambicijoms.
Ch. Schumeris valdančiosios partijos įstatymų leidėjus pavadino „pokylių salės respublikonais“ – šią frazę demokratai turėtų stiprinti ateinančiais mėnesiais, bandydami pavaizduoti savo oponentus kaip atitrūkusius nuo paprastų rinkėjų ekonominių rūpesčių.
Demokratų lyderis pažadėjo pasinaudoti Senato procedūromis, kad užginčytų finansavimą, įskaitant procedūrinius prieštaravimus Senato parlamentarui ir politiškai sudėtingų balsavimų dėl pataisų maratoną per paketo svarstymą vėliau šį mėnesį.
„Likus šešiems mėnesiams iki kadencijos vidurio rinkimų, pažeidžiami respublikonai darosi nervingi – ir jie turėtų tokie būti“, – rašė Ch. Schumeris.
Naujausi komentarai