 Ispanija smerkia Izraelio įvykdytą į Gazos Ruožą plaukusios flotilės sulaikymą

2026-04-30 18:18
BNS inf.

Ispanija ketvirtadienį pareiškė „energingai smerkianti“ Izraelio pajėgų įvykdytą pagalbos flotilės, plaukusios į Gazos Ruožą, sulaikymą tarptautiniuose vandenyse prie Graikijos krantų.

Ispanija smerkia Izraelio įvykdytą į Gazos Ruožą plaukusios flotilės sulaikymą / Scanpix nuotr.

Šios flotilės laivuose buvo ir Ispanijos piliečių.

Užsienio reikalų ministerija pranešime pridūrė, jog Madridas iškvietė Izraelio laikinąjį reikalų patikėtinį Ispanijoje, kad perduotų protestą dėl „Global Sumud Flotilla“ laivų sulaikymo.

Roma ketvirtadienį taip pat ragino nedelsiant paleisti Italijos piliečius, buvusius pagalbos flotilėje „Global Sumud Flotilla“.

Izraelio pareigūnai pranešė sulaikę maždaug 175 aktyvistus iš daugiau nei 20 flotilėje dalyvavusių laivų.

Organizatoriai teigė, kad Izraelis, jų žodžiais, pagrobė 211 aktyvistų.

Italijos naujienų agentūra ANSA, remdamasi šaltiniais tarp organizatorių, nurodė, kad buvo sulaikyti 24 italai.

