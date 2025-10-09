Įspėja dėl išdaigų, kurias vaikai krečia tėvams: pasitelkia dirbtinį intelektą

„Mama su manimi nekalbėjo pusvalandį. Ji buvo taip šokiruota“, – teigė turinio kūrėja Sam van de Sluijs.
Olandė panoro iškrėsti išdaigą mamai. Nusiuntė jai nuotraukų, kaip svetimas apdriskęs vyras įsitaisęs jų namuose.
„Pagalvojau, nufotografuosiu priešais duris ir pažiūrėsiu, kas išeis. Ir per tris sekundes benamis vyrukas jau tarpdury. Pagalvojau, dar įtaisysiu jį ant kėdės bei lovoje. Pavyko taip gerai, kad atrodė labai tikroviškai“, – pasakojo S. van de Sluijs.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Dirbtinio intelekto ekspertai sako, kad tai gerai sukurta.
„Mane tai prajuokino. Štai jums ir prasidėjo dirbtinio intelekto era“, – sakė dirbtinio intelekto ekspertas Remy'is Geilingas.
Be to, padaroma labai greitai. Fotografuoji sofą ir įkeli ją į programėlę.
„Užtrunki vos minutę, apdoroji nuotrauką ir gaunasi štai toks vaizdas“, – kalbėjo R. Geilingas.
Merginos „TikTok“ sekėjai taip masiškai perėmė iš jos šį pokštą, kad įsikišo net policija.
„Jaunime, tas dirbtinio intelekto sugeneruotas benamio pokštas super juokingas, bet dėl jo ne kartą kviesta policija. Kartą kėlėme net sraigtasparnį, nes tėvai manė, kad įsibrovėlis tikras“, – teigė policijos pareigūnas.
„Kai pamačiau pirmą žinutę apie policiją, pagalvojau, kad „oho, koks bruzdesys“. Maniau, kad mano pokštas tikrai juokingas“, – pasakojo S. van de Sluijs.
Technologijos vis tobulėja. Ar tuoj bus neįmanoma atskirti, kas sukurta dirbtinio intelekto?
„Dar ne, bet galite įsivaizduoti, jei piktavaliai sugeneruotų įkaitų grobimo Amsterdame vaizdą“, – sakė R. Geilingas.
Juokai juokais, bet reikia visada įvertinti, ar tai visuomenėje nesukels pavojaus.
