Įstrigus deryboms, JAV Atstovų Rūmai nubalsavo už Donaldo Trumpo galių ribojimą dėl karo Irane

Ištisas savaites trunkančiose sudėtingose derybose, kurias lydi griežta retorika ir smurto protrūkiai, nepavyksta pasiekti susitarimo, kad būtų užbaigtas karas ir vėl atidarytas Hormuzo sąsiauris, kuris yra itin svarbus naftos tiekimui.
Vašingtonas ir Teheranas pastarosiomis dienomis siuntė skirtingus signalus: Iranas trečiadienį pareiškė, kad nebuvo pasiekta „jokios apčiuopiamos pažangos“, o D. Trumpas vėl reiškė optimizmą, žurnalistams Baltuosiuose rūmuose pareikšdamas, kad „tai gali įvykti (...) per savaitgalį“.
Tačiau per naujausią smurto protrūkį, Kuveito pareigūnų teigimu, trečiadienį per Irano drono smūgį Kuveito tarptautinio oro uosto keleivių terminale žuvo vienas žmogus, o dar 63 buvo sužeisti.
Po šių smurto protrūkių keturi įstatymų leidėjai iš D. Trumpo Respublikonų partijos trečiadienį prisijungė prie demokratų ir 215 balsų prieš 208 nubalsavo už viešą papeikimą.
Ši rezoliucija yra iš esmės simbolinė, nes JAV prezidentas gali vetuoti šią priemonę, net jei jai pritars Senatas.
„Tai garsus ir vienareikšmis signalas Donaldui Trumpui Amerikos žmonių vardu: laikas užbaigti jo itin nepopuliarų ir neteisėtą pasirinktą karą Irane“, – socialiniame tinkle „X“ rašė demokratai.
Kongreso klausymuose JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) pareiškė, kad Irano labai prisodrinto urano atsargos yra pagrindinė diskusijų su Teheranu tema.
Vašingtonas reikalauja, kad Teheranas perduotų savo beveik ginklams tinkamą sodrintą uraną, sutiktų apriboti savo branduolinę veiklą ir vėl atidarytų Hormuzo sąsiaurį – pagrindinį Persijos įlankos naftos ir dujų gabenimo kanalą, kad įsigaliotų bet koks taikos susitarimas.
Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi (Abasas Aragčis) pareiškė, kad komunikacijų kanalai su Jungtinėmis Valstijomis vis dar atviri, tačiau perspėjo, kad bet koks Izraelio išpuolis prieš Libano sostinę Beirutą, vykdant kampaniją prieš Irano remiamą „Hezbollah“, išprovokuos „visapusišką konflikto atsinaujinimą“.
„Ryšiai su amerikiečiais nenutrūko, buvo apsikeista žinutėmis dėl būtinybės nutraukti agresiją prieš Beirutą, tačiau derybų procese nebuvo pasiekta jokios apčiuopiamos pažangos“, – naujienų agentūra „Tasnim“ citavo A. Araghchi žodžius Libano televizijai „Al Mayadeen“.
„Bet koks išpuolis prieš Beirutą turės sunkių pasekmių ir sukels visapusišką karo atsinaujinimą, – sakė jis. – Mūsų ginkluotosios pajėgos yra pasirengusios smogti Izraeliui, jei jis užpultų Beirutą.“
Izraelis ir Libanas susitarė dėl paliaubų
Tuo metu Izraelis ir Libanas po dvi dienas trukusių tiesioginių derybų Vašingtone susitarė dėl paliaubų. Susitarime reikalaujama, jog „Hezbollah“ „visiškai nutrauktų“ ugnį.
Jie taip pat susitarė „vadovaujant Jungtinėms Valstijoms“ sukurti „bandomąsias zonas“, kuriose Libano ginkluotosios pajėgos, sunkiai tramdančios „Hezbollah“, „perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalindamos visus nevalstybinius veikėjus“, teigiama bendrame pareiškime.
Kitos derybos buvo suplanuotos birželio 22 dieną prasidedančią savaitę, siekiant sudaryti „visapusišką susitarimą“.
Vis dėlto Izraelis ir „Hezbollah“ toliau keitėsi ugnimi: „Hezbollah“ trečiadienį pranešė apie raketų smūgius šiaurės Izraelyje, o Libanas pareiškė, kad per Izraelio smūgius šalies pietuose žuvo mažiausiai devyni žmonės, įskaitant du paramedikus.
Izraelio kariai vykdo giliausią sausumos puolimą Libane per pastaruosius du dešimtmečius.
Paliaubos, skirtos sustabdyti kovas Libane, turėjo įsigalioti balandžio 17 dieną, tačiau jų niekada nebuvo laikomasi.
„Žaidimas su ugnimi“
Kuveito kariuomenė pasmerkė drono smūgį oro uostui kaip „nusikalstamos Irano agresijos“ aktą. Indijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad vienintelė auka buvo Indijos pilietis.
Irano revoliucinė gvardija neigė užpuolusi oro uostą ir pareiškė, kad tai buvo „Amerikos sistemų „Patriot“ klaida – jos nukrito ant terminalo, nesugebėjusios perimti Irano raketų“.
Revoliucinė gvardija taip pat apkaltino JAV pajėgas išprovokavus atsaką, kai jos nusitaikė į tanklaivį ir ryšių bokštą šalies Kešmo saloje.
Nauji išpuoliai yra vienas rimčiausių išbandymų balandžio 8-osios paliauboms, kuriomis buvo sustabdytas daugiau nei mėnesį trukęs karas, kilęs po JAV ir Izraelio vykdyto Irano bombardavimo, ir kurios iš esmės laikėsi, nepaisant pavienių susišaudymų.
D. Trumpas sumenkino atsinaujinusius karo veiksmus, sakydamas, kad „toje pasaulio dalyje paliaubos yra tada, kai šaudoma nuosaikiau“.
Tuo tarpu Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) apkaltino Iraną „žaidimu su ugnimi“.
„Iranas tikrai žino, ką pasakė (JAV) prezidentas – kad prireikus bus visiškai grįžta prie karinių veiksmų“, – interviu JAV kanalui CNBC sakė B. Netanyahu.
Po drono atakos oro uoste Kuveitas sustabdė oro eismą ir nukreipė atvykstančius lėktuvus į kitas vietas, tačiau vėliau atnaujino „Kuwait Airways“ skrydžius.
Tarptautinis oro uostas karo metu buvo užpultas kelis kartus, o jo veikla buvo visiškai atnaujinta tik pirmadienį.
Kuveite netoli oro uosto gyvenantis 40-metis Pakistano pilietis Hassanas Sheikhas (Hasanas Šeichas) sakė visą naktį girdėjęs sprogimus ir pridūrė: „Pirmą kartą mano vaikai pajuto, kokia rimta yra situacija.“
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