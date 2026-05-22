Išvengė teismo: socialinių tinklų milžinės sutiko susimokėti už poveikį mokinių psichinei sveika

Šie susitarimai leidžia išvengti kitą mėnesį Kalifornijoje numatyto teismo proceso, kuris, kaip manoma, būtų davęs pagrindą šimtams panašių bylų.
„Meta“, kuriai priklauso „Facebook“ ir „Instagram“, buvo paskutinė iš keturių bendrovių, sudariusių susitarimą, kaip matyti iš teismo dokumentų, pateiktų federaliniame teisme Oklende, netoli San Francisko.
„Snap“, „TikTok“ ir „Google“ – kuriai priklauso „YouTube“ – susitarimus jau buvo sudariusios gegužės 15 d., kaip matyti iš AFP peržiūrėtų dokumentų.
Susitarimai pasiekti tuo metu, kai teisinė aplinka tampa vis priešiškesnė socialiniams tinklams.
Kovo mėnesį Los Andželo prisiekusiųjų teismas įpareigojo „Meta“ ir „YouTube“ sumokėti 6 mln. JAV dolerių jaunai moteriai, nusprendęs, kad jų platformos sukelia žalingą priklausomybę. Tai buvo pirmasis tokio pobūdžio nuosprendis.
Dieną prieš tai Naujosios Meksikos prisiekusiųjų teismas įpareigojo „Meta“ sumokėti 375 mln. JAV dolerių už tai, kad nepilnamečiai turėjo prieigą prie netinkamo turinio ir galėjo tapti seksualinių nusikaltėlių taikiniais.
Oklando bylą iškėlė Bretito apygardos mokyklų rajonas, kaimiškas rajonas rytinėje Kentukio dalyje, kurio ieškinys buvo pasirinktas kaip bandomoji byla po to, kai mokyklų rajonai visoje šalyje pateikė daugiau nei 1200 panašių ieškinių.
Apygarda siekė gauti daugiau nei 60 mln. dolerių, kad padengtų išlaidas, susijusias su socialinių tinklų poveikiu mokiniams – įskaitant miego sutrikimus, emocinę įtampą ir konfliktus – bei finansuotų 15 metų psichinės sveikatos programą. Ji taip pat paprašė teismo įpareigoti platformas pakeisti savo algoritmus, kad jie keltų mažesnę priklausomybę.
Nė viename iš susitarimų nėra pripažįstama, kad buvo padaryta kokia nors neteisėta veika.
Susitarusios be teismo keturios įmonės taip pat išvengė savo vidinių dokumentų paviešinimo atvirame teismo posėdyje.
JAV teismai nagrinėja tūkstančius bylų dėl priklausomybės nuo socialinių tinklų. Daugiau nei 30 valstijų taip pat bylinėjasi su „Meta“ dėl panašių reikalavimų atskiroje byloje, kuri rugpjūčio mėnesį gali būti nagrinėjama Oklande.
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