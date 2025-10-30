Italijoje įvyko renginys, skirtas paminėti 100 dienų iki žiemos olimpinių žaidynių

Po kiek daugiau nei trijų mėnesių didžiulis žiemos sporto šakų renginys Italijoje vyks trečią kartą. Pastarąjį kartą žiemos olimpiada Italijoje – ir Vakarų Europoje – vyko 2006 metais Turine.
Per šiuos 20 metų žiemos olimpinės žaidynės vyko Vankuveryje, Sočyje, Pjongčange ir Pekine, o kai kurios iš jų buvo kritikuojamos dėl poveikio aplinkai ir milžiniškų išlaidų.
„Po šių didžiųjų renginių visada kildavo problemų, tačiau šis kartas yra apie vietoves, kuriose jie vyksta, ir dėl jų“, – trečiadienį Milane vykusiame šimtadienio renginyje sakė Italijos ministrės pirmininkės pavaduotojas Matteo Salvini (Matėjas Salvinis).
Apskaičiuota, kad galutinė Milano-Kortinos žaidynių sąskaita yra 5,2 mlrd. eurų – mažesnė už ankstesnėms trejoms žiemos olimpinėms žaidynėms išleistas sumas.
2026-ųjų žaidynės, kurios vyks vasario 6–22 dienomis, apims didžiulę teritoriją nuo Milano iki Dolomitų kalnų Italijos šiaurės rytuose.
Ledo sporto rungtys vyks Milane, o kalnų slidinėjimas – Bormijuje ir Kortinoje.
Biatlonas vyks Anterselvoje, šiaurietiškasis slidinėjimas – Val di Fiemėje, o Italijos Alpėse esančiame Livinjo mieste bus rengiamos snieglenčių ir laisvojo stiliaus slidinėjimo varžybos.
Toks geografinis pasiskirstymas reiškia, kad organizatoriai daugiausia dėmesio skyrė jau egzistuojančiai infrastruktūrai – tik dvi iš 13 vietų yra naujos.
Du olimpiniai miesteliai Milane ir slidinėjimo kurorte Kortina d'Ampece buvo baigti statyti šio mėnesio pradžioje, o prieštaringai vertinama bobslėjaus trasa Kortinoje, kuri buvo pastatyta po ilgų Italijos vyriausybės ginčų, nepritarus Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) rekomendacijoms, netrukus priims pirmąsias tarptautines varžybas.
Tačiau daugiafunkcinę „Santa Giulia“ areną Milane, kurioje vyks ledo ritulio turnyrai, vis dar stato privatus operatorius ir ji bus išbandyta tik likus mažiau nei mėnesiui iki žaidynių atidarymo ceremonijos.
„Nepamirštamos varžybos“
„Būkime atviri, mums prireiks tų 100 dienų ir turėsime jomis pasinaudoti“, – trečiadienį žurnalistams sakė Milano-Kortinos organizacinio komiteto prezidentas Giovanni Malago (Džovanis Malagas).
„Tačiau nemanau, kad buvo kas nors kitaip nei daugelyje kitų renginių, ir ne tik susijusių su sportu, kur iki pat kelių dienų, net kelių valandų iki starto, dirba žmonės, kad viskas atitiktų lūkesčius“, – teigė jis.
Bendrovė „SimiCo“, atsakinga už olimpinių objektų statybą ir renovaciją, įpareigota pastatyti ir renovuoti 51 transporto ir 47 sporto objektus, pritaria G. Malago optimizmui.
„Viskas bus paruošta nepamirštamoms varžyboms“, – tvirtino generalinis direktorius Fabio Saldini (Fabijas Saldinis).
Trečiadienį organizatoriai taip pat pristatė podiumus, ant kurių, kaip viliasi Italijos olimpinio komiteto (CONI) vadovas Luciano Buonfiglio (Lučanas Buonfiljas), stovės daugiau italų sportininkų nei praėjusioje olimpiadoje.
„Po 17 medalių, iškovotų Pekine 2022 metais, turime gauti 19 medalių, bent jau 19“, – trečiadienį kitame renginyje Milane sakė L. Buonfiglio.
L. Buonfiglio keliamas tikslas yra vienu medaliu mažesnis už Italijos rekordinį 20 medalių skaičių žiemos olimpiadoje, pasiektą 1994-ųjų Lilehamerio žaidynėse, kai šalis iškovojo septynis aukso medalius ir medalininkų lentelėje užėmė ketvirtąją vietą.
