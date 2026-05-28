Italijoje konfiskuojamas daugiau nei 200 mln. eurų vertės velionio mafijos boso turtas

Italija ketvirtadienį pranešė konfiskuojanti daugiau nei 200 mln. eurų vertės turtą, priklausantį velioniui mafijos bosui Matteo Messinai Denaro (Matėjui Mesinai Denarui).
Tai daroma per operaciją, apimančią virtinę lengvatinio apmokestinimo teritorijų.
Pareigūnai išplatintame pranešime nurodė, kad turtas buvo kaupiamas nuo devintojo dešimtmečio „Matteo Messinos Denaro labui“. Jis buvo sulaikytas 2023 metais po 30 metų slapstymosi ir tais pačiais metais mirė kalėjime.
Pareigūnai teigė, kad turtas konfiskuojamas Andoroje, Kaimanuose, Gibraltare, Libane, Liuksemburge, Monake, Ispanijoje, Šveicarijoje ir Italijoje.
Priduriama, kad atliekant tyrimą buvo sulaikyti trys asmenys.
M. Messina Denaro buvo vienas negailestingiausių „Cosa Nostra“ – realaus Sicilijos nusikalstamo sindikato, pavaizduoto „Krikštatėvio“ (Godfather) filmuose – bosų.
Jis buvo nuteistas už dalyvavimą 1992 metais nužudant su mafija kovojusius teisėjus Giovanni Falcone (Džovanį Falkonę) ir Paolo Borsellino (Paolą Borseliną) bei už 1993 metais įvykdytus mirtinus sprogdinimus Romoje, Florencijoje ir Milane.
Vieną iš šešių laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmių jis gavo už G. Falcone bylos liudytojo 12 metų sūnaus pagrobimą ir nužudymą.
M. Messina Denaro dingo 1993 metais ir kitus 30 metų praleido slapstydamasis, Italijos valstybei ėmusis griežtų priemonių prieš Sicilijos mafiją.
Tačiau jis išliko labiausiai ieškomų Italijos asmenų sąrašo viršūnėje ir vis labiau virto legendine figūra.
Jo sulaikymą lėmė sprendimas kreiptis dėl vėžio gydymo. Jis buvo sulaikytas 2023 metų sausio 16 dieną, kai lankėsi klinikoje Palerme.
Nustatyta, kad jis buvo apsistojęs netoli savo gimtojo Kastelvetrano miesto Vakarų Sicilijoje.
Sulaikymas galėjo atnešti tam tikrą palengvėjimą jo aukoms, tačiau mafijos bosas visada tylėjo.
Interviu po sulaikymo M. Messina Denaro netgi neigė esąs „Cosa Nostra“ narys.
Jis buvo įkalintas L'Akviloje, kur tęsė gydymą savo kameroje, tačiau tų pačių metų rugpjūtį, taikant griežtą apsaugą, buvo perkeltas į ligoninę.
Jis mirė 2023 metų rugsėjo 25 dieną.
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