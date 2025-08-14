 Italijoje iš viešbučių serverių pavogtos dešimtys tūkstančių turistų dokumentų kopijų

Italijoje iš viešbučių serverių pavogtos dešimtys tūkstančių turistų dokumentų kopijų

2025-08-14 19:36
BNS inf.

Italų skaitmeninė agentūra trečiadienį pranešė, kad iš Italijos viešbučių serverių buvo pavogta dešimtys tūkstančių turistų pasų ir kitų asmens tapatybės dokumentų skenuotų kopijų, kurios vėliau parduodamos tamsiajame internete.

Turistai Milane
Turistai Milane / Scanpix nuotr.

Vyriausybinės agentūros trečiadienį išplatintame pranešime teigiama, kad buvo nustatyta „neteisėta tapatybės dokumentų, kurie, kaip įtariama, buvo pavogti iš Italijoje veikiančių viešbučių, prekyba“.

Pareiškime priduriama, kad pavogta „dešimtys tūkstančių aukštos rezoliucijos pasų, asmens tapatybės kortelių ir kitų asmens tapatybės dokumentų, kuriuos klientai naudojo registruodamiesi“.

Skaitmeninė agentūra teigia, kad beveik 100 tūkst. asmens tapatybės dokumentų kopijų pavogė nusikaltėlis, žinomas kaip „mydocs“.

Agentūra nurodė, kad potencialiems pirkėjams juodajame internete teigiama, jog šie dokumentai buvo gauti birželio–rugpjūčio mėnesiais neteisėtai prisijungus prie kompiuterinių sistemų.

Įsilaužimas iš viso paveikė 10 viešbučių Italijoje, tačiau agentūra neatmetė galimybės, kad galėjo nukentėti ir daugiau vietų, nors išsamesnės informacijos nepateikė.

Agentūra taip pat įspėjo apie pasekmes nukentėjusiems asmenims, nurodydama, kad duomenys gali būti panaudoti suklastotiems tapatybės dokumentams, banko sąskaitoms atidaryti ar kitiems nusikaltimams įvykdyti.

Šiame straipsnyje:
Italija
turistų dokumentų kopijos
viešbučių serveriai

