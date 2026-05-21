Izraelio ministro vaizdo įrašas su surištais flotilės aktyvistais sukėlė tarptautinį pasipiktinimą

Tai sukėlė tarptautinį pasipiktinimą.
Vaizdo įrašas, kuriuo socialiniame tinkle „X“ pasidalijo ministras Itamaras Ben Gviras, buvo paskelbtas po to, kai Izraelio pajėgos jūroje perėmė flotilės laivus ir pietiniame Ašdodo uoste pradėjo sulaikyti šimtus užsienio aktyvistų.
Vaizdo įrašas sukėlė greitą tarptautinį pasipiktinimą, o I. Ben Gvirą sukritikavo Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) ir užsienio reikalų ministras Gideonas Saaras (Gideonas Saras).
Vaizdo įraše, pavadintame „Sveiki atvykę į Izraelį“, matyti dešimtys aktyvistų, priverstų klūpėti surištomis rankomis ir į žemę įremtomis kaktomis. Kai kuriais momentais fone girdėti grojant Izraelio himną.
Vaizdo įraše taip pat matyti, kaip I. Ben Gviras tarp sulaikytų aktyvistų mojuoja Izraelio vėliava ir juos užgaulioja.
I. Ben Gviras užsitraukė B. Netanyahu rūstybę, kuris pareiškė, kad ministro elgesys su aktyvistais „neatitinka Izraelio vertybių ir normų“, ir pridūrė, kad pareigūnai aktyvistus deportuos „kaip įmanoma greičiau“.
JAV ambasadorius Izraelyje Mike'as Huckabee (Maikas Hakabis) pasmerkė, jo teigimu, „niekingus“ nacionalinio saugumo ministro veiksmus.
„Visuotinis pasipiktinimas ir pasmerkimas iš visų aukšto rango Izraelio pareigūnų (...) dėl niekingų Ben Gviro veiksmų. Flotilė buvo kvailas triukas, bet Ben Gviras išdavė savo tautos orumą“, – socialiniame tinkle „X“ rašė M. Huckabee.
Europos Komisijos (EK) narė Hadja Lahbib (Hadža Labib) taip pat sukritikavo I. Ben Gvirą, socialiniame tinkle „X“ pareiškusi, kad „niekas neturėtų būti baudžiamas už žmogiškumo gynimą“, o Belgija ir Prancūzija iškvietė Izraelio ambasadorius savo sostinėse dėl, Paryžiaus teigimu, jo „nepriimtinų veiksmų“.
Praėjusią savaitę iš Turkijos išplaukė apie 50 „Global Sumud Flotilla“ laivų – tai naujausias aktyvistų bandymas pralaužti Izraelio vykdomą Gazos Ruožo blokadą po to, kai praėjusį mėnesį Izraelio pajėgos perėmė ankstesnį konvojų.
Izraelio pareigūnai teigė, kad 430 flotilėje buvusių aktyvistų plaukė į Izraelį, o žmogaus teisių grupė „Adalah“ pranešė, kad kai kurie jų jau atvyko į Ašdodo uostą ir yra ten laikomi.
„Gėdingas elgesys“
Izraelio užsienio reikalų ministras G. Saaras sakė, kad I. Ben Gviras „sąmoningai pakenkė mūsų valstybei šiuo gėdingu elgesiu – ir tai daro ne pirmą kartą“.
I. Ben Gviras atkirto: „Didžiuojuosi būdamas ministru, atsakingu už organizacijas, kurios šiandien veikė prieš tuos teroro rėmėjus.“
„Taip, bus visokių nuotraukų, kurios nepatinka Gideonui Saarui, bet manau, kad jos yra didžiulis pasididžiavimo šaltinis“, – parlamente pridūrė jis.
Ne pelno siekianti teisinė grupė „Adalah“ taip pat sukritikavo Izraelio pareigūnus dėl šio vaizdo įrašo.
„Izraelis taiko nusikalstamą piktnaudžiavimo ir žeminimo politiką prieš aktyvistus, siekiančius pasipriešinti nuolatiniams Izraelio nusikaltimams prieš palestiniečių tautą“, – sakoma grupės, kurios teisininkai nuvyko į sulaikymo centrą susitikti su sulaikytaisiais, pranešime.
Kanada, Australija, Naujoji Zelandija, Ispanija, Lenkija ir Turkija taip pat pasmerkė šį incidentą, o Kanados ministras pirmininkas Markas Carney (Markas Karnis) elgesį su flotilėje esančiais civiliais pavadino „šlykščiu“ ir pareiškė, kad bus iškviestas Izraelio ambasadorius.
Airijos užsienio reikalų ministrė Helen McEntee (Helen Makenti) sakė esanti „pasibaisėjusi ir šokiruota“ vaizdo įrašo ir pareikalavo nedelsiant paleisti aktyvistus, tarp kurių yra ir prezidentės Catherine Connolly (Ketrin Konoli) sesuo.
