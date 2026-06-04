Izraelis ir Libanas susitarė dėl sąlyginių paliaubų

Abi šalys, nepalaikančios oficialių diplomatinių santykių, taip pat susitarė sukurti „bandomąsias zonas“, kuriose Libano ginkluotosios pajėgos „perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalindamos visus nevalstybinius veikėjus“.
Šis žingsnis žengtas nepaisant anksčiau tą pačią dieną vykusių išpuolių abipus sienos: „Hezbollah“ pranešė nusitaikiusi į Izraelio karius, o per Izraelio smūgius pietų Libane žuvo mažiausiai devyni žmonės.
Bendrame pareiškime nurodoma, kad paliaubos „priklauso nuo visiško ugnies nutraukimo“ iš „Hezbollah“ pusės, taip pat nuo šios grupuotės kovotojų pasitraukimo iš pietų Libano.
Susitikimai Vašingtone buvo ketvirtasis tiesioginių Libano ir Izraelio diplomatų derybų ratas nuo kovo 2 dienos, kai prasidėjo kovos, „Hezbollah“ atnaujinus atakas prieš Izraelį, siekiant palaikyti Iraną.
Abi šalys vėl susitiks deryboms birželio 22-ąją prasidėsiančią savaitę, „siekiant pasiekti visapusišką susitarimą“, teigiama pareiškime.
Karo veiksmai tęsiasi
Anksčiau tą pačią dieną JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė norintis atskirti derybas dėl konflikto Libane nuo derybų dėl karo su Iranu.
Teheranas vis dėlto primygtinai pabrėžia, kad šie konfliktai yra susiję, o jo užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi (Abasas Aragčis) įspėjo, kad bet koks išpuolis prieš Beirutą išprovokuotų „visapusišką karo atsinaujinimą“.
Izraelio kariuomenė pranešė trečiadienį perėmusi „priešišką orlaivį“ ir du sviedinius, kurie į Izraelio teritoriją atskriejo iš Libano.
Savo ruožtu „Hezbollah“ pareiškė, kad „atsakydami į priešo Izraelio kariuomenės įvykdytą paliaubų pažeidimą“, jos kovotojai raketomis apšaudė karius šiaurės Izraelyje.
Paliaubos, skirtos sustabdyti kovas Libane, turėjo įsigalioti balandžio 17 dieną, tačiau jų niekada nebuvo laikomasi, o abi šalys savo vykdomus išpuolius teisina tariamais kitos pusės pažeidimais.
Aukšto rango „Hezbollah“ pareigūnas Mahmudas Qomati (Mahmudas Komatis) antradienį AFP sakė, kad grupuotė „nesutiks su dalinėmis paliaubomis“.
Paramedikai
Tarp trečiadienį suduotų Izraelio smūgių buvo ir ataka prieš automobilį pagrindiniame greitkelyje, vedančiame iš sostinės, pranešė Libano valstybinė Nacionalinė naujienų agentūra (NNA).
NNA taip pat pranešė apie smūgius daugiau nei 20 vietovių šalies pietuose, kai kurie iš jų buvo suduoti po to, kai Izraelio kariuomenė įspėjo kelių kaimų gyventojus evakuotis.
Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Izraelio ataką Al Havše, esančiame netoli Tyro miesto, žuvo keturi sirai ir du palestiniečiai.
Tačiau Izraelio kariuomenės atstovas spaudai AFP biurui Jeruzalėje teigė, kad „mums nėra žinoma apie jokį tokį išpuolį šiame rajone“.
Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per kitą Izraelio smūgį šalies pietuose buvo nusitaikyta į greitosios pagalbos automobilį, žuvo du paramedikai iš „Risala Scouts“ asociacijos, susijusios su „Hezbollah“ sąjungininku judėjimu „Amal“.
Ministerija išplatino smarkiai apgadinto greitosios pagalbos automobilio nuotraukas, kuriose matyti iš transporto priemonės iškritusios ir ant kelio išsibarsčiusios medicininės kaukės.
Nuo kovų pradžios žuvo mažiausiai 130 skubios pagalbos ir sveikatos priežiūros darbuotojų.
Libano kariuomenė pranešė, kad per Izraelio smūgį taip pat žuvo karys, o per kitą išpuolį prieš karinę transporto priemonę buvo sužeisti karininkas ir karys.
Kariuomenė pasmerkė tai, ką pavadino Izraelio „sąmoningu nusitaikymu į kariuomenės personalą, transporto priemones ir pozicijas“.
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