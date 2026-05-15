JAE atmeta Irano teiginius apie aktyvų šalies vaidmenį JAV ir Izraelio kare prieš Teheraną

Valstybės ministras Khalifa bin Shaheenas Al Mararas (Chalifa bin Šahinas Mararas) „patvirtino, kad JAE kategoriškai atmeta Irano teiginius ir bandymus pateisinti Irano teroristinius išpuolius, nukreiptus prieš JAE“ ir kitas valstybes, teigiama Užsienio reikalų ministerijos paskelbtame pranešime.
Šis pranešimas paskelbtas po ketvirtadienį Delyje vykusio BRICS susitikimo, kurio metu Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi (Abasas Aragčis) platformoje „Telegram“ parašė: „JAE yra aktyvūs šios agresijos partneriai ir dėl to nekyla jokių abejonių.“
Irano valstybinės naujienų agentūros IRNA paviešintame pareiškime A. Araghchi teigė, kad „JAE atstovui patarė, jog sionistinis režimas (Izraelis) ir Jungtinės Valstijos negali užtikrinti jų saugumo“, ir kad Abu Dabis „patyrė amerikiečių bazių buvimo“ savo teritorijoje „pasekmes“.
Tuo metu Kh. bin Shaheenas Al Mararas pranešime pažymėjo, kad JAE buvo „pakartotinai tapę nepagrįstų Irano teroristinių atakų taikiniu“, įskaitant apie 3 tūkst. atakų balistinėmis ir sparnuotosiomis raketomis bei dronais.
„JAE pasilieka visas savo suverenias, teisines, diplomatines ir karines teises kovoti su bet kokia grėsme, pretenzijomis ar priešiškais veiksmais“, – pareiškė jis.
„JAE nesiekia niekieno apsaugos ir yra pajėgūs atgrasyti agresiją, – pabrėžė pareigūnas. – Šalis pasilieka visas teisėtas teises ginti savo suverenumą ir teritorinį vientisumą, siekdama užtikrinti savo piliečių, gyventojų ir lankytojų apsaugą.“
Irano ir JAE santykiai yra įtempti nuo vasario 28-osios, kai JAV ir Izraelio atakos išprovokavo atsakomuosius Irano smūgius žydų valstybei ir amerikiečių sąjungininkams Persijos įlankoje, įskaitant JAE.
Nuo balandžio 8 dienos galioja trapios paliaubos.
Iranas ne kartą kaltino Persijos įlankos valstybes leidžiant JAV pajėgoms vykdyti atakas iš jų teritorijų.
Persijos įlankos šalys ne kartą neigė šiuos kaltinimus, dar prieš konfliktą pareikšdamos, kad neleis naudoti savo teritorijos ar oro erdvės atakoms prieš Iraną.
