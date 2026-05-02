JAE panaikina oro erdvės ribojimus

„Po išsamios operacinių ir saugumo sąlygų analizės oficialiai panaikinome anksčiau taikytas laikinas prevencines priemones“, – teigiama Bendrosios civilinės aviacijos tarnybos pranešime, paskelbtame platformoje „X“.
Taip pat pridurta, kad oro erdvė ir toliau bus atidžiai stebima.
JAE – šalis, kurioje yra svarbūs turistiniai centrai kaip Abu Dabis ir Dubajus – buvo viena iš Persijos įlankos valstybių, labiausiai nukentėjusių nuo Irano atsakomųjų atakų, pradėtų reaguojant į JAV ir Izraelio smūgius, prasidėjusius vasario 28 dieną.
Netrukus po konflikto pradžios buvo iš dalies atnaujintas oro eismas, įskaitant skrydžius, skirtus įstrigusiems keleiviams evakuoti.
Bahreinas, Irakas, Kuveitas ir Sirija anksčiau taip pat panaikino panašius oro erdvės apribojimus, įvestus konflikto metu po to, kai Jungtinės Valstijos ir Iranas susitarė dėl paliaubų. Nors paliaubos vis dar galioja, pagrindinis konfliktas dar nėra išspręstas.
