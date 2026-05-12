JAV ambasadorius: Izraelis į JAE nusiuntė „Geležinio kupolo“ oro gynybos baterijų ir jų operatorių

„Ar galiu pasakyti keletą padėkos, gilios padėkos ir susižavėjimo žodžių Jungtiniams Arabų Emyratams?“ – sakė Mike'as Huckabee (Maikas Hakabis) Tel Avivo universitete surengtoje konferencijoje.
„Jie buvo pirmieji Abraomo susitarimų nariai, bet pažvelkite, kokią naudą jie dėl to gavo. Izraelis ką tik jiems nusiuntė „Geležinio kupolo“ baterijų ir personalą, kuris padės jas valdyti. Kaip tai įvyko? Nes tarp JAE ir Izraelio yra ypatingi santykiai, pagrįsti Abraomo susitarimais“, – sakė jis.
Per karą, kurį išprovokavo JAV ir Izraelio vasario pabaigoje suduoti pirmieji smūgiai Islamo Respublikai, Iranas į JAE taikėsi labiau nei į bet kurią kitą šalį.
Nors praėjusį mėnesį įsigaliojo paliaubos, JAE nuo tada pranešė apie daugybę Irano raketų ir dronų atakų.
Naftos turtingi JAE yra vieni svarbiausių JAV sąjungininkų regione ir viena iš arabų valstybių, palaikančių oficialius ryšius su Izraeliu po to, kai 2020 metais, per JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pirmąją kadenciją, pasirašė vadinamuosius Abraomo susitarimus.
