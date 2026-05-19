JAV apriboja karinį bendradarbiavimą su Kanada

Elbridge‘as Colby‘is platformoje „X“ pareiškė, kad Jungtinės Valstijos sustabdė savo veiklą Nuolatinėje jungtinėje gynybos taryboje, nes Kanada nedėjo pakankamai pastangų gynybos politikos srityje.
„Mes nebegalime ignoruoti skirtumų tarp retorikos ir realybės“, – rašė E. Colby‘is.
Ši dvišalė gynybos institucija buvo įsteigta 1940 m. siekiant koordinuoti šių dviejų kaimyninių šalių saugumo ir gynybos klausimus. Jos sudėtyje – abiejų šalių aukšto rango kariuomenės ir vyriausybių atstovai.
E. Colby‘is pareiškė, kad Kanadai reikia daugiau investuoti į savo karinius pajėgumus.
„Tik investuodami į savo gynybos pajėgumus amerikiečiai ir kanadiečiai galės jaustis saugūs ir klestėti“, – rašė jis.
Savo įraše E. Colby‘is pateikė nuorodą į Kanados ministro pirmininko Marko Carney‘io kalbą, pasakytą sausio mėnesį Pasaulio ekonomikos forume Davose. Šioje plačiai nuskambėjusioje kalboje M. Carney‘is teigė, kad, didžiosioms valstybėms darant konkurencinį spaudimą ir yrant taisyklėmis grindžiamam bendradarbiavimui, yra ir pasaulio, kurio priešakyje stovi JAV, tvarka.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas anuomet piktai sureagavo į šią kalbą.
Nuo to laiko, kai 2025 m. sausį D. Trumpas grįžo į prezidento postą, JAV ir Kanados santykiai pablogėjo. Be prekybos muitų, santykius pablogino ir nuolatiniai D. Trumpo pareiškimai, neva Kanada turėtų tapti 51-ąja JAV valstija.
Naujausi komentarai