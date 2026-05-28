JAV ir Iranas susitarė dėl paliaubų pratęsimo, laukiama Donaldo Trumpo pritarimo

Šaltiniai patvirtino naujienų portalo „Axios“ pranešimus, kad abi pusės pasiekė susitarimą dėl savitarpio supratimo memorandumo, kuriuo siekiama pratęsti paliaubas ir pradėti derybas dėl Irano branduolinės programos.
Kol kas nebuvo jokio tiesioginio patvirtinimo nei iš paties D. Trumpo, nei iš Irano.
Kaip pranešė „Axios“, 60 dienų susitarime bus numatyta, kad laivyba Hormuzo sąsiauriu bus nevaržoma, be jokių mokesčių ar priekabiavimo, o Iranas per 30 dienų turės pašalinti visas minas.
Mainais JAV panaikins Irano uostų jūrų blokadą, tačiau tik proporcingai tam, kiek bus atkurta komercinė laivyba, teigiama pranešime.
Memorandume taip pat bus įtrauktas Irano įsipareigojimas nesiekti branduolinio ginklo, nurodė „Axios“. Vienas pirmųjų klausimų, kurį reikės išspręsti, yra tai, kaip sunaikinti Irano prisodrinto urano atsargas.
D. Trumpas ne kartą pabrėžė, kad Iranas negali turėti branduolinio ginklo pagal jokį susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą, kurį JAV ir Izraelis pradėjo vasario 28 dieną. Nuo balandžio 7 dienos galioja trapios paliaubos.
JAV prezidentas trečiadienį pareiškė, kad kol kas nėra „patenkintas“ Irano pasiūlymais, ir įspėjo, kad gali „užbaigti darbą“ karinėmis priemonėmis.
Ketvirtadienį po susišaudymo Vašingtonas ir Teheranas apkaltino vienas kitą pažeidus paliaubas.
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