JAV ir Irano paliaubos pakibo ant plauko

Praėjus dienai po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) paskelbė apie operaciją, skirtą palydėti įstrigusius laivus per sąsiaurį, televizija „Fox News“ citavo jo grasinimą, kad Iranas bus „nušluotas nuo žemės paviršiaus“, jei atakuos JAV laivus.
Iranas pažadėjo toliau kontroliuoti Hormuzo sąsiaurį – siaurą vandens kelią, kuriuo gabenta penktadalis pasaulio naftos, prieš JAV ir Izraeliui užpuolant Iraną vasario 28 dieną.
JAV admirolas teigė, kad JAV pajėgos nuskandino šešis nedidelius Irano laivus. Islamo respublika antradienį paneigė, kad buvo pataikyta į kokius nors kovinius laivus, tačiau apkaltino JAV civilių žudymu laivuose.
JAV pajėgos „atakavo du nedidelius laivus, plukdančius žmones (...), jie pavertė kankiniais penkis civilius keleivius ir turi būti patraukti atsakomybėn už savo nusikaltimą“, – „Telegram“ paskelbė Irano valstybinė televizija.
JAE, artimi JAV sąjungininkai ir svarbūs arabų partneriai Izraeliui, pranešė, kad patyrė Irano raketų ir dronų ataką.
„Šios atakos yra pavojingas eskalavimas ir nepriimtinas pažeidimas, keliantis tiesioginę grėsmę valstybės saugumui, stabilumui ir jos teritorijų saugumui“, – sakoma JAE užsienio reikalų ministerijos pranešime.
Per smūgį į energetikos objektą al Fudžeiros emyrate buvo sužeisti trys Indijos piliečiai, pranešė JAE institucijos.
Du žmonės taip pat buvo sužeisti, kai buvo pataikyta į gyvenamąjį pastatą Omano Buchos mieste, esančiame Hormuzo sąsiaurio pakrantėje, pranešė valstybinė žiniasklaida.
