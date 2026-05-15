JAV: Izraelio ir Libano paliaubos pratęstos 45 dienoms

„Balandžio 16 d. paskelbtos paliaubos bus pratęstos 45 dienoms, kad būtų galima pasiekti tolesnę pažangą“, – sakė Valstybės departamento atstovas spaudai Tommy Pigottas.
Anot jo, Valstybės departamentas surengs derybas birželio 2–3 d., kurių metu bus bandoma pasiekti ilgalaikį politinį susitarimą, o Pentagone abiejų valstybių kariuomenių delegacijos susitiks gegužės 29 d.
„Tikimės, kad šie pokalbiai prisidės prie ilgalaikės taikos tarp abiejų valstybių, visiško abipusio suvereniteto ir teritorinio vientisumo pripažinimo, ir tikro saugumo užtikrinimo palei bendrą sieną“, – sakė T. Pigottas.
Jau anksčiau pratęstos paliaubos būtų pasibaigusios sekmadienį, jeigu nebūtų dar kartą pratęstos.
JAV, Izraelis ir Libanas teigia, kad paliaubos galioja nepaisant smurto, kai Izraelis derybų metu tęsia atakas prieš taikinius Libane.
Izraelis žada tęsti smūgius prieš Irano remiamą grupuotę „Hezbollah“ Libane, kurios išpuoliai prieš Izraelį, įvykdyti solidarizuojantis su Iranu, išprovokavo pasienio konfliktą. Pati „Hezbollah“ derybose Vašingtone nedalyvauja.
