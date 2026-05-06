JAV kariuomenė: JAV karinis lėktuvas sustabdė laivą, bandžiusį pralaužti Irano uostų blokadą

JAV pajėgos su Irano vėliava plaukiojantį laivą įspėjo, kad jis pažeidžia blokadą, tačiau jo įgula „nepakluso“, todėl JAV orlaivis „F/A-18 Super Hornet“ „išvedė iš rikiuotės tanklaivio vairo mechanizmą, paleidęs keletą šūvių iš (savo) 20 mm kalibro aviacinės patrankos“, – pranešė Centrinė vadavietė socialiniame tinkle „X“.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) antradienio vakarą paskelbė apie vos prieš dieną pradėtos JAV karinės operacijos, skirtos padėti įstrigusiems komerciniams laivams praplaukti Hormuzo sąsiauriu, sustabdymą, paminėjęs galimybę sudaryti susitarimą dėl karo užbaigimo.
Tačiau JAV lyderis teigė, kad Vašingtono vykdoma Irano uostų blokada išliks, nes Teheranas toliau blokuoja gyvybiškai svarbų prekybos maršrutą.
D. Trumpas socialiniuose tinkluose parašė, kad sprendimas sustabdyti jo vadinamąjį „Projektą „Laisvė“ praėjus dienai po jo pradžios buvo priimtas po „tarpininko Pakistano ir kitų šalių“ prašymų, sakydamas, kad „padaryta didelė pažanga siekiant visiško ir galutinio susitarimo“ su Teheranu.
„Mes abipusiškai sutarėme, kad, nors blokada liks galioti visu pajėgumu, „Projektas „Laisvė“ (...) bus trumpam sustabdytas, siekiant pažiūrėti, ar susitarimas gali būti užbaigtas ir pasirašytas“, – antradienio vakarą parašė D. Trumpas.
