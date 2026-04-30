JAV Kongresas patvirtino finansavimą, užbaigęs rekordiškai ilgai trukusį dalinį vyriausybės uždarymą

Atstovų Rūmai patvirtino šį teisės akto projektą, kuriam Senatas jau pritarė, ir perdavė jį prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) pasirašyti. Pagal šį įstatymą pagrindinės DHS agentūros bus finansuojamos iki finansinių metų pabaigos rugsėjo 30 dieną.
Tačiau jis neapima naujų lėšų imigracijos priemonių ir pasienio patrulių vykdymui, taigi politinis ginčas, kuris lėmė dalinį vyriausybės uždarymą, lieka neišspręstas.
Atstovų Rūmai priėmė įstatymą likus vos kelioms valandoms iki kritinio galutinio termino. Balsavimas buvo surengtas po to, kai Krašto saugumo departamento (DHS) vadovas Markwayne'as Mullinas (Markveinas Malinas) įspėjo, kad nepaprastosios padėties lėšos, naudojamos atlyginimams mokėti, netrukus pasibaigs.
Šis departamentas iš dalies uždarytas nuo vasario 14 dienos, taigi ši tokio pobūdžio finansavimo pertrauka, trukusi 75 dienas, yra rekordiškai ilga.
Pagal priimtą įstatymą, įprastą finansavimą vėl gaus tokios agentūros kaip Federalinė ekstremalių situacijų valdymo agentūra, Pakrančių apsaugos tarnyba, Transporto saugumo administracija ir Slaptoji tarnyba.
Tačiau Imigracijos ir muitinės tarnyba (ICE) bei Pasienio patrulių tarnyba, atsidūrusios įnirtingų partinių kovų epicentre, į susitarimą neįtrauktos.
Konfliktas kilo, demokratams ėmus prieštarauti bet kokiam naujam DHS finansavimui, kol neįgyvendinti esminiai ICE – galingos agentūros, vykdančios griežtą prezidento antiimigracinę politiką – veiklos pokyčiai.
Demokratai pareikalavo apriboti patruliavimą, uždrausti veido kaukes ir reikalauti, kad ICE agentai prieš patekdami į privačią nuosavybę gautų teismo orderį.
Respublikonai atmetė šiuos reikalavimus ir vietoj to siekė visiško agentūrų finansavimo be naujų sąlygų.
