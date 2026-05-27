JAV neišdavė vizos JT Saugumo Tarybos posėdyje turėjusiam dalyvauti Lavrovo pavaduotojui

Pasak naujienų agentūros „Reuters“, šiuo amerikiečių sprendimu antradienį per JT Saugumo Tarybos posėdį, kuriam pirmininkavo Kinijos užsienio reikalų ministras Wang Yi, skundėsi Rusijos nuolatinis atstovas prie JT Vasilijus Nebenzia.
V. Nebenzia sakė, kad S. Lavrovo pavaduotojas A. Alimovas, kuris prižiūri su JT susijusius reikalus, buvo pakviestas paties Wang Yi, ir pavadino tai „baisia nepagarba“ Kinijos pirmininkavimui JT, ypač kai aptariama JT Chartija.
Be to, vienas JT diplomatas teigė, kad dar vienas tame pačiame posėdyje dalyvauti turėjęs asmuo, kuriam taip pat buvo atsisakyta išduoti JAV vizą, buvo Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi. Pagrindinė minėto posėdžio tema buvo JT Chartijos laikymasis ir daugiašalio bendradarbiavimo stiprinimas.
JT atstovas spaudai Farhanas Haqas teigė nežinąs, kodėl A. Araqchi neatvyko į Niujorką.
Į „Reuters“ prašymus pateikti komentarus JAV Valstybės departamentas ir JAV bei Irano misijos prie JT neatsakė. Kinijos misija prie JT teigė neturinti informacijos vizų klausimais.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, ketvirtadienį numatytas JT Saugumo Tarybos posėdis, kurio metu bus aptariama Rusijos atakų prieš civilius Ukrainoje eskalacija.
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