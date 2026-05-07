JAV patvirtino, kad Ukrainos vyriausiasis derybininkas yra Majamyje

Kyjivas kiek anksčiau paskelbė, kad R. Umerovas pirmą kartą nuo kovo pabaigos susitiks su JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) specialiuoju pasiuntiniu Steve'u Witkoffu (Stivu Vitkofu) ir žentu Jaredu Kushneriu (Džaredu Kušneriu).
Nuo vasario mėnesio, kai Vašingtonas sutelkė dėmesį į savo karą su Iranu, JAV tarpininkaujamos derybos dėl kruviniausio konflikto Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų užbaigimo beveik nepasistūmėjo į priekį.
„Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius šiandien surengs keletą susitikimų su Jungtinių Valstijų prezidento pasiuntiniais“, – socialiniame tinkle „X“ kiek anksčiau parašė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, turėdamas omenyje R. Umerovą.
„Pirma, humanitarinis aspektas. Tikimės, kad pavyks įgyvendinti naują kalinių išlaisvinimo etapą. Antra, diplomatinio proceso atgaivinimas“, – pridūrė V. Zelenskis.
R. Umerovas su S. Witkoffu ir J. Kushneriu paskutinį kartą buvo susitikęs Floridoje kovo 21–22 dienomis.
Grįžęs į prezidento postą, D. Trumpas ėmė raginti Maskvą ir Kyjivą derėtis. Tačiau ne vieną mėnesį trukusios derybos nedavė norimo rezultato ir kariaujančios šalys nepriartėjo prie susitarimo dėl kovų, kurias prieš daugiau nei ketverius metus išprovokavo Rusijos invazija, nutraukimo.
Jau ir taip įstrigusios derybos nuo vasario pabaigos, kai prasidėjo JAV ir Izraelio karinė operacija prieš Iraną, buvo nustumtos į antrą planą.
Dar prieš karą Artimuosiuose Rytuose Rusija ir Ukraina nesutarė pagrindiniu teritorijos klausimu.
Ukraina yra pasiūliusi įšaldyti konfliktą esamose fronto linijose.
Tačiau Rusija tai atmeta, teigdama, kad nori visos Donecko srities, nors ją iš dalies kontroliuoja Ukraina, o Kyjivas teigia, kad toks reikalavimas yra nepriimtinas.
