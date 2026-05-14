JAV prisiekusieji nuteisė vyrą, vadovavusį slaptai Kinijos „policijos nuovadai“

Teisingumo departamento pranešime sakoma, kad 64 metų „Harry“ Lu Jianwangui gresia iki 30 metų kalėjimo už tai, kad jis veikė kaip neteisėtas Kinijos vyriausybės agentas įsteigdamas ir valdydamas „užsienio policijos nuovadą“ Manhatano kinų kvartale.
Šis ir dar vienas vyras, Chen Jinpingas, buvo suimti 2023 m. balandžio mėnesį ir apkaltinti slaptos policijos nuovados, veikusios biurų pastate, valdymu Kinijos viešojo saugumo ministerijos pavedimu.
Kanada ir kelios Europos vyriausybės ėmėsi griežtų veiksmų prieš panašias „policijos nuovadas“, jų egzistavimą pirmą kartą atskleidė Ispanijoje įsikūrusi teisių gynimo grupė „Safeguard Defenders“.
Jos dažnai veikia beveik nesant jokių požymių, kad ten yra, nors JAV pareigūnai teigė, kad biure Manhatane lankėsi Kinijos konsulato Niujorke pareigūnai.
„Safeguard Defenders“ teigimu, šios nuovados darė spaudimą Kinijos piliečiams grįžti namo, kur jiems būtų pateikti baudžiamieji kaltinimai.
„Lu Jianwangas panaudojo policijos nuovadą Niujorke KLR (Kinijos Liaudies Respublikos) disidentams persekioti, siekdamas įgyvendinti Kinijos vyriausybės politinę darbotvarkę“, – sakė Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktoriaus pavaduotojas Jamesas C. Barnacle'as jaunesnysis.
FTB agentai pirmą kartą apieškojo nuovadą 2022 m. spalį ir rado mėlyną transparantą su užrašu „Fudžou policijos užsienio tarnybos nuovada, Niujorkas, JAV“. Minimas miestas yra Kinijos pietryčiuose.
JAV teisingumo departamentas pareiškė, kad Niujorko policijos nuovada buvo Kinijos Viešojo saugumo ministerijos iniciatyvos steigti užsienio policijos tarnybos stotis visame pasaulyje dalis, o Lu Jianwangui buvo pavesta rinkti informaciją Kinijos vyriausybei, pavyzdžiui, aptikti iš Kinijos pabėgusį ir į JAV persikėlusį demokratijos šalininką.
Pekinas pernai gruodį pareiškė, kad nėra jokios „vadinamosios policijos nuovados“. Užsienio reikalų ministerijos atstovas Lin Jianas, apie tai paklaustas per spaudos konferenciją, tikino, kad Kinija yra teisinė valstybė ir visada griežtai laikosi tarptautinės teisės bei gerbia visų šalių teisminį suverenitetą.
Kartu su Lu Jianwangui kaltinamas Chen Jinpingas laukia nuosprendžio.
