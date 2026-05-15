JAV siekia pateikti kaltinimus buvusiam Kubos prezidentui

Kaltinimų R. Castro pateikimas būtų stulbinantis posūkis gilėjančioje JAV ir Kubos santykių krizėje, salai kenčiant nuo nuolatinių elektros tiekimo nutraukimų, kuriuos sukėlė prezidento Donaldo Trumpo degalų blokada.
D. Trumpas ne kartą leido suprasti, kad nori nuversti komunistinę Kubos vyriausybę.
R. Castro, kuris pakeitė savo brolį Kubos prezidento poste, prižiūrėjo istorinį 2015-ųjų susitaikymą su Jungtinėmis Valstijomis valdant Barackui Obamai, kurį D. Trumpas vėliau atšaukė.
Remdamasi su šiuo klausimu susipažinusiais JAV pareigūnais, „CBS News“ pranešė, kad galimas kaltinamasis aktas būtų sutelktas į 1996-aisiais numuštus du civilinius lėktuvus, kuriuos pilotavo prieš valdžią nusistatę pilotai.
JAV teisingumo departamentas kol kas neatsakė į naujienų agentūros AFP prašymą pakomentuoti.
