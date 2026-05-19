JAV skelbia apie patikras oro uostuose dėl Ebolos

Šių visuomenės sveikatos priemonių, kuriomis pasidalijo JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centras (CDC), imtasi po to, kai Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) mirtiną Ebolos viruso protrūkį Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR) paskelbė tarptautinio masto ekstremalia visuomenės sveikatos situacija.
Per spaudos konferenciją sveikatos agentūros Ebolos atsako incidentų vadovas Satishas Pillai žurnalistams sakė, kad vienas amerikietis užsikrėtė virusu po kontakto, susijusio „su jo darbu Kongo Demokratinėje Respublikoje“.
„Asmeniui simptomai pasireiškė savaitgalį, o vėlų sekmadienį testas buvo teigiamas“, – teigė S. Pillai ir pridūrė, kad dedamos pastangos pervežti asmenį gydymui į Vokietiją.
Pareigūnas pridūrė, kad JAV bando evakuoti dar šešis žmones sveikatos stebėsenai.
S. Pillai teigė, kad JAV atstovybėje KDR dirba apie 25 žmones, ir kad CDC tenkina prašymą atsiųsti papildomą vyresnįjį techninį koordinatorių.
„Šiuo metu CDC vertina, kad tiesioginė rizika plačiajai JAV visuomenei yra maža, tačiau mes ir toliau vertinsime besikeičiančią situaciją ir, gavę papildomos informacijos, galime pakoreguoti visuomenės sveikatos priemones“, – sakoma sveikatos agentūros pranešime.
Be patikrų oro uostuose, CDC teigė įvedanti atvykimo apribojimus ne JAV pasų turėtojams, jei jie per pastarąsias 21 dieną lankėsi Ugandoje, KDR ar Pietų Sudane.
JAV ambasada Kampaloje pranešė laikinai sustabdžiusi visų vizų išdavimą, o paveikti pareiškėjai buvo informuoti.
Kritika dėl JAV atsako
Nuo šios atmainos, sukeliančios dabartinį itin užkrečiamos hemoraginės karštinės plitimą, nėra jokios vakcinos ar specifinio gydymo.
Remiantis naujausiais duomenimis, kuriuos sekmadienį paskelbė Kongo sveikatos apsaugos ministras Samuelis-Rogeris Kamba, įtariama, kad dėl dabartinio atvejų šuolio mirė 91 žmogus.
Pranešta apie maždaug 350 įtariamų atvejų. Dauguma užsikrėtusiųjų yra nuo 20 iki 39 metų amžiaus, o daugiau nei 60 proc. jų – moterys.
Valdant prezidentui Donaldui Trumpui, JAV šiais metais oficialiai pasitraukė iš PSO.
Pastarosiomis dienomis JAV pareigūnai vengė klausimų apie tai, kaip administracijos sprendimas sumažinti finansavimą JAV Tarptautinės plėtros agentūrai (USAID), kuri atliko svarbų vaidmenį reaguojant į ankstesnius Ebolos protrūkius, paveikė dabartines pastangas stebėti ir valdyti viruso plitimą.
CDC pareigūnai pabrėžė, kad bendradarbiauja su tarptautiniais partneriais ir paveiktų šalių sveikatos apsaugos pareigūnais.
Pirmadienį paskelbtos visuomenės sveikatos priemonės apims tolesnį „CDC personalo dislokavimą, siekiant paremti protrūkio suvaldymo pastangas paveiktuose regionuose“, taip pat pagalbą atliekant kontaktų atsekimą ir laboratorinius tyrimus, nurodė agentūra.
Tačiau Džordžtauno universiteto Pasaulinės sveikatos politikos centro direktorius Matthew Kavanagh teigė, kad JAV atsakas iki šiol buvo „nuviliantis“, ir kelionių draudimus pavadino „daugiau teatru nei veiksmingomis visuomenės sveikatos priemonėmis“.
„Administracija tvirtino, kad gali derėtis dėl dvišalių susitarimų ir pakeisti PSO pajėgumus vidaus pastangomis. Šis protrūkis aiškiai rodo, kad tai yra žlugusi strategija“, – naujienų agentūrai AFP sakė jis.
M. Kavanagh teigė, kad per ankstesnius Ebolos protrūkius koordinuotos USAID, CDC ir JAV finansuojamų ne pelno organizacijų pastangos lėmė greitą reagavimą ir suvaldymą.
Šį kartą „protrūkis tęsiasi jau kelias savaites, o mes apie jį sužinome tik po šimtų atvejų ir didelio išplitimo, įskaitant Ugandos sostinę“, sakė M. Kavanagh ir pridūrė, kad D. Trumpo administracija „bando pasivyti“.
