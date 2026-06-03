JAV vyriausybė apskundė teismo nutartį dėl muitų grąžinimo

Kalbama apie 166 mlrd. JAV dolerių pajamų. JAV Muitinės ir sienos apsaugos tarnyba (CBP) savo administruojamoje lėšų grąžinimo sistemoje jau pradėjo tvarkyti išmokas.
Praėjusį mėnesį CBP teismui pateiktuose dokumentuose nurodė, kad planuoja sutvarkyti apie 85 mlrd. JAV dolerių grąžinamų išmokų, iš kurių 20,6 mlrd. JAV dolerių jau patvirtinta išmokėti.
Tačiau naujausias apeliacinis skundas gali turėti įtakos šiai operacijai.
Praėjusiais metais grįžęs į Baltuosius rūmus D. Trumpas, pasinaudodamas Tarptautinių nepaprastųjų ekonominių įgaliojimų įstatymu, nedelsdamas ėmėsi veiksmų, kad įvestų didelius muitus tiek sąjungininkams, tiek konkurentams, skirtingoms šalims pritaikydamas skirtingus tarifus.
Šių metų vasarį mėnesį Aukščiausiasis teismas nusprendė, kad D. Trumpas, nustatydamas šiuos muitus, viršijo savo įgaliojimus.
Paskiau Tarptautinės prekybos teismo teisėjas nusprendė, kad sumokėti muitai turi būti grąžinti, tačiau suteikė JAV muitinės ir apsaugos tarnybai (CBP) veiksmų laisvės vykdant šį sprendimą.
Kovo mėnesį agentūra apskaičiavo, kad kompensacijas galėtų gauti daugiau nei 330 tūkst. importuotojų.
Savo pinigus susigrąžinti jau siekė šimtai įmonių, tarp jų – ir smulkios bendrovės, ir didžiosios korporacijos, pavyzdžiui, pristatymo ir krovinių gabenimo milžinė „FedEx“ bei prekybos tinklas „Costco“.
Tačiau D. Trumpas pareiškė, kad įsimins tas JAV įmones, kurios neprašė grąžinti muitų, taip leisdamas suprasti, kad joms gali būti palankesnis.
Nuo to laiko, kai Aukščiausiasis Teismas priėmė savo sprendimą, kuris neturėjo įtakos D. Trumpo nustatytoms konkrečioms pramonės šakoms taikomoms muitų normoms, JAV vadovas pasitelkė kitas institucijas, kad būtų įvestas naujas 10 procentų importo muitas.
Tačiau tai yra laikina priemonė, nes JAV pareigūnai siekia įvesti ilgalaikius muitų tarifus.
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